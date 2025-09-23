OSSE cortará el tránsito por 10 días en una importante calle de Capital

Una calle clave de Capital estará cortada al tránsito durante 10 días por obras de OSSE.

Obras Sanitarias (OSSE) informó que a partir de este martes 23 de spetiembre se llevará a cabo un corte total de tránsito en un tramo de calle Alvear, en Capital, debido a trabajos de renovación de cañerías cloacales.

Ayuda al bolsillo ANSES hará un depósito de $100.000 a un grupo de beneficiarios en los últimos días de septiembre

Formación profesional San Juan será sede de las Primeras Jornadas de Litigación Oral y Comunicación Efectiva

La intervención se realizará específicamente en calle Alvear, entre Avenida Libertador y calle San Isidro. Allí, personal del Departamento de Servicio de Cloacas comenzará con la renovación del colector existente de hormigón (HC) de 150 mm, el cual será reemplazado por uno de PVC de 160 mm.

Según se detalló, las tareas demandarán un plazo estimado de 10 días, durante los cuales el tránsito permanecerá totalmente interrumpido en ese sector.

Desde OSSE aseguraron que la zona estará debidamente señalizada, con cartelería que indicará los desvíos correspondientes por calles alternativas para minimizar inconvenientes en la circulación.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal a cargo.