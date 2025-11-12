viernes 14 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Crece la expectativa

Latin Grammy 2025: nominados y todo tenés que saber para ver la premiación en streaming

Conoce cuándo será la entrega de premios, qué artistas actuarán en la gala y más sobre esta edición de los Latin Grammy 2025

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los Latin Grammy 2025 se celebran este 13 de noviembre en Las Vegas.

Los Latin Grammy 2025 se celebran este 13 de noviembre en Las Vegas.

La música latina se prepara para su noche más importante. Este jueves 13 de noviembre, la Academia Latina de la Grabación celebrará la 26ª edición de los Latin Grammy, una gala que reunirá a las máximas figuras del género.

Lee además
ca7riel y paco amoroso hicieron historia y lograron sus primeros latin grammy por su ep papota: todos los ganadores
Premiación

Ca7riel y Paco Amoroso hicieron historia y lograron sus primeros Latin Grammy por su EP Papota: todos los ganadores
ANSES confirmó cuánto aumentará el SUAF en diciembre.
Ayuda al bolsillo

ANSES: así quedan los montos SUAF con el nuevo aumento confirmado para diciembre

Desde el MGM Grand Garden Arena, artistas, productores y compositores competirán por los premios más prestigiosos de la música en español y portugués.

Después de su paso por Miami en 2024, los Latin Grammy regresan a Las Vegas, ciudad que ha albergado el evento en 15 ocasiones.

La conducción estará a cargo de Maluma y Roselyn Sánchez, según la información de Billboard. Para el cantante colombiano será su debut como anfitrión, mientras que la actriz puertorriqueña asumirá el rol por octava vez.

¿Quiénes actuarán en los Latin Grammy 2025?

La gala principal contará con un despliegue de estrellas que reflejan la diversidad de la música latina actual.

En la terna confirmada para presentarse se encuentran entre los artistas confirmados para presentarse se encuentran Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Pepe Aguilar, Marco Antonio Solís, Gloria Estefan, Alejandro Sanz, Los Tigres del Norte, Christian Nodal, Morat, Nathy Peluso.

La alineación se completa con Grupo Frontera, Aitana, Kacey Musgraves, Liniker, Rauw Alejandro, DannyLux, Ivan Cornejo, Joaquina, Carín León, Elena Rose, Fuerza Regida, Chuwi, Kakalo y el legendario Raphael, quien además será homenajeado como Persona del Año 2025 por su trayectoria de más de seis décadas.

Presentadores de los premios

La a de figuras encargadas de entregar los galardones también está repleta de nombres reconocidos. El público podrá ver a Enrique Bunbury, Eduin Caz y Jhonny Caz (de Grupo Firme), Silvestre Dangond, Fariana, Daisy Fuentes, Kany García, Lupita Infante, Mon Laferte, Richard Marx, Nicki Nicole, Carlos Rivera, Miguel Rojas, Trueno y Yandel.

Horarios y dónde ver los Latin Grammy 2025

La ceremonia oficial tendrá una duración aproximada de tres horas y se transmitirá en vivo desde Las Vegas. La gala televisada comenzará a las 8:00 p.m. (hora del Este), según Billboard.

Aquí puedes ver el ajuste según zona horaria:

  • México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua: 7:00 p.m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 8:00 p.m.
  • Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 9:00 p.m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Brasil (Brasilia): 10:00 p.m.
  • España: 2:00 a.m. (del viernes 14 de noviembre)

En Estados Unidos, la transmisión estará a cargo de TelevisaUnivision, mientras que en Latinoamérica podrá verse por TNT y en streaming a través de HBO Max.

Puedes acceder a TNT a través de DGO, DIRECTV o tu plataforma de televisión de pago favorita.

¿A qué hora inicia la entrega de premios?

Cabe resaltar que la mayoría de categorías se entregan en una ceremonia previa, llamada la Premiere del Latin Grammy.

Este evento se realizará el mismo jueves 13 a las 3:00 p.m. (hora del Este) / 12:00 p.m. (hora del Pacífico) y podrá verse en vivo en el canal oficial de YouTube de la Academia Latina de la Grabación y por su perfil en X.

¿Quiénes están nominados a los Latin Grammy 2025?

El protagonista indiscutible de esta edición es Bad Bunny, quien lidera las nominaciones con 12 candidaturas, incluyendo Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos y doble postulación a Grabación del Año y Canción del Año por “Baile inolvidable” y “DTMF”.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso, que conquistó la escena internacional tras su presentación en Tiny Desk (NPR), sigue con 10 nominaciones en su primera participación en los Latin Grammy. También con 10 menciones aparece el productor y compositor mexicano Edgar Barrera.

Aquí puedes revisar la lista completa de nominados, que incluye a Natalia Lafourcade, Karol G, Alejandro Sanz, Liniker, Gloria Estefan, Rauw Alejandro, Joaquina y Vicente García.

FUENTE: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Sol pleno, calor creciente y una tarde para disfrutar: así se prepara San Juan para el viernes

Guillermo Baigorrí se quedó con el cargo judicial del año en San Juan

Con tan solo un teléfono o una computadora, puedes ganar fácilmente dinero desde casa

Hoy se elige al nuevo Fiscal General de la Corte de Justicia de San Juan

Alerta por tormentas en San Juan: el SMN prevé lluvias y calor sofocante durante dos días

La agrupación de Arancibia pegó el volantazo y apoyará a la lista de Gustavo Sánchez en las elecciones del Foro

Informe sobre el mercado de criptomonedas y las tendencias regulatorias en Argentina

ANSES anunció cuál será el calendario de pagos del aguinaldo para los jubilados

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un lunes con mucho calor y algunas tormentas es el que anuncia el Servicio Meteorológico Nacional para San Juan.
Clima

Sol pleno, calor creciente y una tarde para disfrutar: así se prepara San Juan para el viernes

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan
Movidas

Los votos que le permitieron a Baigorrí ser el hombre más poderoso de la Justicia de San Juan

Mandan a la cárcel a los cabecillas de La Banda del Pueblo Viejo, acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava
Tribunales

Mandan a la cárcel a los cabecillas de "La Banda del Pueblo Viejo", acusados de los ataques contra el otro grupo de la barrabrava

Blanca Melisa Salinas, la denunciada.
Le salió caro

Estafó a otro sanjuanino que le pagó $90.000 por unas zapatillas de Chile y devolverá $350.000 para zafar

Dios nos ayude: los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan
Caso resonante

"Dios nos ayude": los últimos posteos en redes de la mujer que provocó un caos en un conocido sanatorio de San Juan

 Si el calor aprieta en San Juan, la solución es el chapuzón, así se ve la nueva opción del Dique Punta Negra, que estrena 40 metros de playa desde este 14 de noviembre.  video
¡Arranca el verano en San Juan!

Punta Negra estrena este viernes playa gratis, con opción nocturna y vistas a la montaña: mirá cómo es

Te Puede Interesar

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes porque los Barboza se hicieron los piola
Noveno sospechoso

Crimen de Emir Barboza: el nuevo detenido dijo que disparó y que ayudó a los atacantes "porque los Barboza se hicieron los piola"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo serán representados Ischigualasto, la Difunta Correa y el cielo sanjuanino, en la Feria de la Fiesta Nacional del Sol.
Adelanto

Gigantografías y tecnología: espiá cómo será el Paseo Turístico dentro de la Feria de la FNS

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto
Videos

Noche de furia en Rivadavia: vecinos atacaron la casa de un presunto abusador de una niña de 13 años y le incendiaron el auto

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave
En Cochagual

Se enteró que su pareja lo engañaba con su tío y lo agarró a palazos: le fracturó la mandíbula y está grave

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles
Alianza

Acuerdo comercial con Estados Unidos: los productos argentinos que podrían beneficiarse con la eliminación de aranceles