domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Pasadas las 11 horas, el Presidente de la Nación emitió el sufragio en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Hay un fuerte operativo de seguridad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
milei voto

Minutos después de las 11 horas, Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires. Tras un fuerte operativo de seguridad, el Presidente de la Nación saludó a la militancia que lo esperaba afuera del establecimiento educativo. Finalmente, no habló con la prensa.

Lee además
cual es el objetivo de javier milei en las legislativas nacionales y quienes buscan posicionarse
Elecciones 2025 en el país

Cuál es el objetivo de Javier Milei en las legislativas nacionales y quiénes buscan posicionarse
petri, contundente en mendoza: necesitamos un congreso que apoye al gobierno
Elecciones 2025 en el país

Petri, contundente en Mendoza: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno"

Milei emitió el sufragio en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Almagro. Ante un fuerte operativo, votó y rápidamente tomó contacto con pocos militantes y al resto los saludó alzando la mano. A diferencia del resto de los políticos, subió a su auto y no emitió declaraciones a los periodistas que aguardaban en la sede universitaria.

Durante su votación, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero. Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde Milei pasará el resto de la jornada electoral.

En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba. En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.

Milei busca consolidar un tercio de representación parlamentaria que le permita blindar sus vetos y asegurar gobernabilidad durante la segunda mitad de su mandato. La estrategia oficial apunta a obtener el número suficiente de legisladores para bloquear iniciativas opositoras y respaldar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

Temas
Seguí leyendo

Cristina Kirchner dijo que "el experimento libertario fracasó" y que "el freno a Milei empieza este domingo"

Facundo Manes, sobre el presidente Milei: "Vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores"

Los cambios que analiza Javier Milei en el Gabinete: Sturzenegger a Economía, Ritondo por Menem y mayor poder para Santiago Caputo

"Volver para atrás": alerta en la UNSJ por el radiotelescopio chino, tras una resolución del gobierno de Milei

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Javier Milei confirmó que reorganizará su gabinete, luego de las elecciones

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Estreno de la Boleta Única en San Juan: aceptación entre los votantes y rapidez en las mesas
Nuevo sistema

Estreno de la Boleta Única en San Juan: aceptación entre los votantes y rapidez en las mesas

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa