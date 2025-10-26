Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Minutos después de las 11 horas, Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires. Tras un fuerte operativo de seguridad, el Presidente de la Nación saludó a la militancia que lo esperaba afuera del establecimiento educativo. Finalmente, no habló con la prensa.

Milei emitió el sufragio en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), ubicada en Almagro. Ante un fuerte operativo, votó y rápidamente tomó contacto con pocos militantes y al resto los saludó alzando la mano. A diferencia del resto de los políticos, subió a su auto y no emitió declaraciones a los periodistas que aguardaban en la sede universitaria.

Durante su votación, lo acompañó su hermana, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia. Los vecinos de Palermo se sorprendieron porque el auto que llevaba al Presidente hizo una escala en la estación de servicio de la avenida del Libertador y Salguero. Después de votar, Milei regresarán a la residencia oficial de Olivos, donde Milei pasará el resto de la jornada electoral.

En tanto, al atardecer Milei se dirigirá al búnker oficialista montado en el Hotel Libertador, sobre la porteña avenida Córdoba.

Milei busca consolidar un tercio de representación parlamentaria que le permita blindar sus vetos y asegurar gobernabilidad durante la segunda mitad de su mandato. La estrategia oficial apunta a obtener el número suficiente de legisladores para bloquear iniciativas opositoras y respaldar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.