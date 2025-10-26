Cuál es el objetivo de Javier Milei en las legislativas nacionales y quiénes buscan posicionarse

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP) , comenzó en todo el país la jornada electoral que definirá la nueva composición del Congreso Nacional. Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar y renovar 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados, en una elección considerada clave para el futuro político del Gobierno.

El presidente Javier Milei busca consolidar un tercio de representación parlamentaria que le permita blindar sus vetos y asegurar gobernabilidad durante la segunda mitad de su mandato. La estrategia oficial apunta a obtener el número suficiente de legisladores para bloquear iniciativas opositoras y respaldar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

En la recta final de la campaña, Milei insistió en que su administración logró mantener “el orden fiscal y la estabilidad inflacionaria”, pese al contexto de recesión económica y tensiones internas en el gabinete. La Casa Rosada considera que alcanzar el tercio en Diputados y el Senado sería un resultado suficiente para sostener la gobernabilidad hasta 2027.

Por su parte, Fuerza Patria, el espacio que nuclea al peronismo kirchnerista, busca recuperar volumen político tras la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que profundizó la crisis interna del Gobierno. En ese escenario, el gobernador Axel Kicillof intenta fortalecer su proyecto con proyección nacional, mientras que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura central en la definición de estrategias y listas en varios distritos.

Desde el entorno de la expresidenta aseguran que su objetivo inmediato es conformar un bloque parlamentario cohesionado que se oponga a las reformas del Ejecutivo, pero también abierto a eventuales negociaciones institucionales, como la integración de la Corte Suprema o la designación de cargos judiciales.

El desempeño electoral de Fuerza Patria en Buenos Aires y Santa Fe, principales bastiones del peronismo, será determinante para medir su vigencia política de cara a 2027.

En paralelo, el espacio Provincias Unidas, conformado por un grupo de gobernadores con eje en la región centro del país, intenta instalar una tercera fuerza nacional y consolidar un bloque propio en el Congreso. Con la conducción de los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), el frente busca posicionarse como alternativa al oficialismo y al kirchnerismo, con la meta de reunir unos veinte diputados y convertirse en un actor clave para la negociación legislativa.

El contexto económico y político le agrega incertidumbre al resultado. Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno enfrentó turbulencias en los mercados y recurrió a un rescate financiero internacional que incluyó un acuerdo de intercambio de monedas con el Tesoro de Estados Unidos y un encuentro entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Estas medidas ayudaron a contener la volatilidad cambiaria y sostener la campaña oficialista.

El nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel también representa un desafío adicional. Ensayos académicos previos mostraron un mayor nivel de corte de boleta, estimado entre el 20% y el 30%, lo que podría afectar la proyección de los principales partidos en las distintas categorías legislativas.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 31 diputados y 6 senadores, sin mayoría propia en ninguna de las cámaras. El Gobierno espera mejorar su representación en al menos tres de las ocho provincias que hoy renuevan bancas en el Senado. “Un buen resultado sería alcanzar el tercio en la cámara, una pared de defensa”, expresó el presidente en una entrevista reciente.

El desenlace de esta elección definirá el grado de fortaleza política con el que Milei afrontará el segundo tramo de su mandato y la correlación de fuerzas con la oposición y los aliados potenciales. En ese marco, el vínculo con el PRO y con Mauricio Macri podría volver a cobrar relevancia: el expresidente instó en los últimos días a construir “una nueva mayoría parlamentaria” y mantener un diálogo “honesto” con el Gobierno.

Tras el cierre de la votación, el escrutinio provisorio comenzará a difundirse a partir de las 21 horas, y los resultados iniciales marcarán el punto de partida para el reacomodamiento político, económico y parlamentario del oficialismo y la oposición.