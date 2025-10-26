domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025 en el país

Cuál es el objetivo de Javier Milei en las legislativas nacionales y quiénes buscan posicionarse

Con el estreno de la Boleta Única de Papel, más de 36 millones de argentinos eligen una nueva composición del Congreso. Javier Milei busca asegurar un tercio legislativo para sostener su plan de gobierno, mientras el peronismo y los gobernadores del centro del país intentan reposicionarse de cara a 2027.

Por Redacción Tiempo de San Juan
javier milei

Con el debut de la Boleta Única de Papel (BUP), comenzó en todo el país la jornada electoral que definirá la nueva composición del Congreso Nacional. Más de 36 millones de argentinos están habilitados para votar y renovar 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados, en una elección considerada clave para el futuro político del Gobierno.

Lee además
san juan vota: estreno de la boleta unica y renovacion de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
desde tiempo, enterate donde votas
Elecciones 2025

Desde Tiempo, enterate dónde votás

El presidente Javier Milei busca consolidar un tercio de representación parlamentaria que le permita blindar sus vetos y asegurar gobernabilidad durante la segunda mitad de su mandato. La estrategia oficial apunta a obtener el número suficiente de legisladores para bloquear iniciativas opositoras y respaldar las reformas estructurales impulsadas por el Ejecutivo.

En la recta final de la campaña, Milei insistió en que su administración logró mantener “el orden fiscal y la estabilidad inflacionaria”, pese al contexto de recesión económica y tensiones internas en el gabinete. La Casa Rosada considera que alcanzar el tercio en Diputados y el Senado sería un resultado suficiente para sostener la gobernabilidad hasta 2027.

Por su parte, Fuerza Patria, el espacio que nuclea al peronismo kirchnerista, busca recuperar volumen político tras la derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, que profundizó la crisis interna del Gobierno. En ese escenario, el gobernador Axel Kicillof intenta fortalecer su proyecto con proyección nacional, mientras que Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo una figura central en la definición de estrategias y listas en varios distritos.

Desde el entorno de la expresidenta aseguran que su objetivo inmediato es conformar un bloque parlamentario cohesionado que se oponga a las reformas del Ejecutivo, pero también abierto a eventuales negociaciones institucionales, como la integración de la Corte Suprema o la designación de cargos judiciales.

El desempeño electoral de Fuerza Patria en Buenos Aires y Santa Fe, principales bastiones del peronismo, será determinante para medir su vigencia política de cara a 2027.

En paralelo, el espacio Provincias Unidas, conformado por un grupo de gobernadores con eje en la región centro del país, intenta instalar una tercera fuerza nacional y consolidar un bloque propio en el Congreso. Con la conducción de los mandatarios Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), el frente busca posicionarse como alternativa al oficialismo y al kirchnerismo, con la meta de reunir unos veinte diputados y convertirse en un actor clave para la negociación legislativa.

El contexto económico y político le agrega incertidumbre al resultado. Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno enfrentó turbulencias en los mercados y recurrió a un rescate financiero internacional que incluyó un acuerdo de intercambio de monedas con el Tesoro de Estados Unidos y un encuentro entre Milei y Donald Trump en la Casa Blanca. Estas medidas ayudaron a contener la volatilidad cambiaria y sostener la campaña oficialista.

El nuevo sistema de votación con Boleta Única de Papel también representa un desafío adicional. Ensayos académicos previos mostraron un mayor nivel de corte de boleta, estimado entre el 20% y el 30%, lo que podría afectar la proyección de los principales partidos en las distintas categorías legislativas.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con 31 diputados y 6 senadores, sin mayoría propia en ninguna de las cámaras. El Gobierno espera mejorar su representación en al menos tres de las ocho provincias que hoy renuevan bancas en el Senado. “Un buen resultado sería alcanzar el tercio en la cámara, una pared de defensa”, expresó el presidente en una entrevista reciente.

El desenlace de esta elección definirá el grado de fortaleza política con el que Milei afrontará el segundo tramo de su mandato y la correlación de fuerzas con la oposición y los aliados potenciales. En ese marco, el vínculo con el PRO y con Mauricio Macri podría volver a cobrar relevancia: el expresidente instó en los últimos días a construir “una nueva mayoría parlamentaria” y mantener un diálogo “honesto” con el Gobierno.

Tras el cierre de la votación, el escrutinio provisorio comenzará a difundirse a partir de las 21 horas, y los resultados iniciales marcarán el punto de partida para el reacomodamiento político, económico y parlamentario del oficialismo y la oposición.

Temas
Seguí leyendo

Petri, contundente en Mendoza: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno"

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Cristina Kirchner dijo que "el experimento libertario fracasó" y que "el freno a Milei empieza este domingo"

Facundo Manes, sobre el presidente Milei: "Vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores"

Los cambios que analiza Javier Milei en el Gabinete: Sturzenegger a Economía, Ritondo por Menem y mayor poder para Santiago Caputo

"Volver para atrás": alerta en la UNSJ por el radiotelescopio chino, tras una resolución del gobierno de Milei

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"