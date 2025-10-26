domingo 26 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Elecciones 2025

Desde Tiempo, enterate dónde votás

La Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene a disposición el padrón que permite a los electores consultar su lugar de votación, mesa y número de orden.

Por Redacción Tiempo de San Juan
donde voto padron elecciones 2025

Este domingo se celebran las elecciones legislativas nacionales en Argentina, donde se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En San Juan, los ciudadanos elegirán a 3 diputados nacionales que reemplazarán desde diciembre a los justicialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y a la orreguista María Moreno que entró en lugar de Susana Laciar (los tres que terminan su mandato), la Secretaría Electoral de San Juan compartió un video instructivo.

Lee además
carlos munisaga voto en rawson y apunto a la participacion ciudadana
Elecciones 2025

Carlos Munisaga votó en Rawson y apuntó a la participación ciudadana
Mirtha Legrand asistió a votar en estas Legislativas
La Chiqui dijo presente

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene a disposición el padrón que permite a los electores consultar su lugar de votación, mesa y número de orden.

Embed

¿Cómo consultar dónde votar en San Juan?

Los sanjuaninos ón a través de los pueden verificar su lugar de votacisiguientes medios:

Sitio web oficial: Ingresando a www.padron.gob.ar o www.electoral.gob.ar, donde deberán completar su número de DNI, género, distrito y un código de seguridad.

WhatsApp: Utilizando el chatbot oficial “Vot-A” al número +54 911 2455-4444. Al iniciar la conversación con la palabra "hola", podrán obtener información sobre su lugar de votación, autoridades de mesa y otros detalles del proceso electoral.

¿Cómo será la votación con la boleta única?

  • Presentación: dirigite a tu establecimiento y mesa, y presentá tu DNI a la autoridad de mesa (debe ser igual o posterior al que figura en el padrón).
  • Entrega de Boleta: la autoridad de mesa verificará tu DNI y te entregará la Boleta Única de Papel firmada en el dorso, junto con una lapicera.
  • Voto: ingresá a la cabina de votación, elegí tu opción y marcala en el casillero correspondiente. ¡Recordá que está prohibido tomar fotos!
  • En la Urna: doblas la boleta por la mitad (de forma que la firma quede visible), la ingresás en la urna y firmás el padrón.
  • Finalizado: la autoridad de mesa te devolverá tu DNI junto con el troquel.
Temas
Seguí leyendo

Elecciones 2025: el particular outfit que eligió Mirtha Legrand para ir a votar

"Esto es más rápido, venís con la idea y solo marcás la cruz": el guiño de los sanjuaninos a la Boleta Única

Guillermo Francos habló de los cambios que se vienen en el Gabinete tras las elecciones: qué dijo

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"

Alfredo Avelín Nollens tras emitir su voto: "Ha sido una campaña muy difícil"

Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y la gente vaya a votar"

"¡Ladrón, ladrón!": el incómodo momento de Federico Sturzenegger al salir de votar

Cristian Jurado votó y apuntó a la importancia de votar para manifestar descontento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
uno a uno, estos son los candidatos a diputados nacionales en san juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Así se ve en ruta el megaoperativo con 7 camiones que trae a San Juan la máquina única en el país para la revolución solar provincial.  
Inédito

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan
Elecciones 2025

Uno a uno, éstos son los candidatos a diputados nacionales en San Juan

Los pasillos de la escuela. Foto: Leandro Porcel. video
El drone de Tiempo

Lugares abandonados: la escuela "fantasma" de Caucete, entre el olvido y las paredes donde permanecen huellas

El puente sobre el lago del Parque de Mayo se construirá en hormigón y será iluminado para el deleite de grandes y chicos.  video
Histórica obra

Los secretos del lifting al lago del Parque de Mayo: sistema de aireado, aguas danzantes y un puente peatonal de 57 metros

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas
Elecciones 2025

San Juan vota: estreno de la boleta única y renovación de tres bancas

Te Puede Interesar

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan vota: seguí el minuto a minuto del domingo electoral

Por Redacción Tiempo de San Juan
Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como ángeles
Elecciones 2025

Marcelo Orrego votó en Santa Lucía: recordó a su padre y calificó a los candidatos del espacio como "ángeles"

En el país, ya votó casi el 23% del padrón
Elecciones 2025

En el país, ya votó casi el 23% del padrón

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa
Elecciones 2025

Javier Milei votó en Ciudad de Buenos Aires, saludó a la militancia y no habló con la prensa

Sergio Uñac votó en Pocito: Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia
Elecciones 2025

Sergio Uñac votó en Pocito: "Cada elección es una oportunidad de para reafirmar nuestro compromiso con la democracia"