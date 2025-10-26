Desde Tiempo, enterate dónde votás

Este domingo se celebran las elecciones legislativas nacionales en Argentina, donde se renovarán 127 bancas de la Cámara de Diputados y 24 del Senado. En San Juan, los ciudadanos elegirán a 3 diputados nacionales que reemplazarán desde diciembre a los justicialistas Walberto Allende y Fabiola Aubone y a la orreguista María Moreno que entró en lugar de Susana Laciar (los tres que terminan su mandato), la Secretaría Electoral de San Juan compartió un video instructivo.

En ese contexto, la Cámara Nacional Electoral (CNE) mantiene a disposición el padrón que permite a los electores consultar su lugar de votación, mesa y número de orden.

¿Cómo consultar dónde votar en San Juan?

Los sanjuaninos ón a través de los pueden verificar su lugar de votacisiguientes medios:

Sitio web oficial: Ingresando a www.padron.gob.ar o www.electoral.gob.ar, donde deberán completar su número de DNI, género, distrito y un código de seguridad.

WhatsApp: Utilizando el chatbot oficial “Vot-A” al número +54 911 2455-4444. Al iniciar la conversación con la palabra "hola", podrán obtener información sobre su lugar de votación, autoridades de mesa y otros detalles del proceso electoral.

¿Cómo será la votación con la boleta única?