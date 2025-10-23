jueves 23 de octubre 2025

Los cambios que analiza Javier Milei en el Gabinete: Sturzenegger a Economía, Ritondo por Menem y mayor poder para Santiago Caputo

Javier Milei confirmó que reacomodará el Gabinete luego de las elecciones y no demoraron en surgir los probables cambios, incorporaciones, bajas y reemplazos. La Política Online aventuró por donde irían los movimientos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del domingo Argentina sin duda será un país distinto. No solo porque las elecciones de medio término serán un termómetro del ánimo social y de la imagen que tiene cada fuerza política que buscará quedarse con una banca tras el paso por las urnas, sino porque además Javier Milei ya adelantó que habrá cambios en la estructura del Gobierno luego del 26 de octubre. Una reorganización del Gabinete se daría en primera instancia, y en la previa los rumores no demoraron en instalarse.

Conforme a lo que publica La Política Online, sin ser versiones confirmadas o desmentidas de manera oficial, la gran incorporación sería Santiago Caputo, quien se sumaría como jefe de Gabinete, lo cual no sería un detalle menor teniendo en cuenta el perfil de Caputo y el protagonismo adoptado en distintos momentos del gobierno actual, con algunas polémicas y cuestionamientos en el medio.

Con Caputo a cargo de la jefatura, Guillermo Francos quedaría boyando. De acuerdo al medio especializado, pasaría a la Cancillería, sitio que dejó vacante Gerardo Werthein con su renuncia presentada esta semana. De esta manera se buscaría contener a Francos y mantenerlo dentro de la estructura de gobierno.

Otro nombre que suena y que podría devenir de un probable acuerdo de Milei con Macri es Diego Santilli, del PRO, quien hoy es candidato a diputado nacional por LLA tras la renuncia de José Luis Espert. Santilli sería el reemplazo de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior.

Los cambios no solo se darían en el Gabinete. Quien vuelve a sonar como reemplazo de Martín Menem para la presidencia de la Cámara Diputados es Cristian Ritondo. De concretarse, Menem estaría pidiendo pista para tomar el lugar el lugar de Adorni como Vocero Presidencial. La excusa sería continuar bajo la órbita de Karina, pero al menos lo que ha trascendido, Adorni no tiene planeado dejar el atril que lo mantiene en contacto con los medios.

Suenan distintos nombres para diversos ministerios y espacios de poder, mientras que hay algunos que todavía no encontrarían reemplazo (como Defensa). Sin embargo, una de las jugadas de mayor dimensión e impacto en caso de concretarse sería la salida de Luis “Toto” Caputo de Economía, siendo reemplazo por Federico Sturzenegger, actual ministro de Desregulación.

Los rumores de pasillo señalan que el funcionario que estuvo esta semana en el marco de la campaña en San Juan estaría preparando un plan económico en caso que sea convocado para asumir Economía, uno de los ministerios más complejos.

Aparentemente, todos estos cambios se están estudiando con lupa, analizando de cerca los pros, los contras, la imagen social hacia los argentinos como la que se proyecta al exterior. El OK final lo tendría “El Jefe”, Karina Milei.

