Facundo Manes, sobre el presidente Milei: "Vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores"

El diputado nacional y primer candidato a senador de Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes , criticó este jueves al presidente Javier Milei, al advertir que “vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores”.

En diálogo con Crónica HD , sostuvo que "la economía está muerta” debido a que “no hay ventas” porque “no hay un mango” en los bolsillos de la mayoría de la ciudadanía, al tiempo que alertó que “no hay un plan económico que apoye a las pymes, que generan el 80% del empleo en Argentina”.

Asimismo, calificó al Gobierno nacional como “corrupto” y advirtió que “está asociado a la narcopolítica”, tras el escándalo que envolvió al diputado nacional José Luis Espert, quien renunció a su candidatura legislativa tras conocerse su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en una investigación por narcotráfico y con extradición en marcha hacia Estados Unidos.

“Ayer estuve en la marcha de los discapacitados. Estuve con pacientes y familiares. Para mí, es personal el asunto. Nunca imaginé que un Presidente se iba a enojar con un chico con autismo (por Ian Moche). Nunca vi tanta deshumanidad”, cuestionó Manes.

Luego, advirtió que el jefe de Estado “vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores”, al tiempo que argumentó que “se rodeó de la casta para gobernar”.

Manes, además, alertó que “el ministro (de Economía Luis) Caputo tiene un proyecto que es financiero, no es económico”, al tiempo que consideró que el plan “falló porque cada dos meses necesita ser rescatado”.

“Acá no hay un plan económico que apoye a las pymes, que generan el 80% del empleo en Argentina”, remató Manes.

FUENTE: Crónica