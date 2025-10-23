jueves 23 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Punto de vista

Facundo Manes, sobre el presidente Milei: "Vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores"

El diputado nacional y primer candidato a senador de Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires brindó esas declaraciones en la antesala de las elecciones

Por Redacción Tiempo de San Juan
Facundo Manes cargó las tintas contra el presidente Javier Milei.

Facundo Manes cargó las tintas contra el presidente Javier Milei.

El diputado nacional y primer candidato a senador de Para Adelante en la Ciudad de Buenos Aires, Facundo Manes, criticó este jueves al presidente Javier Milei, al advertir que “vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores”.

Lee además
Cristina Kirchner, en el balcón de su domicilio.
Antesala de las elecciones

Cristina Kirchner dijo que "el experimento libertario fracasó" y que "el freno a Milei empieza este domingo"
los cambios que analiza javier milei en el gabinete: sturzenegger a economia, ritondo por menem y mayor poder para santiago caputo
Run run

Los cambios que analiza Javier Milei en el Gabinete: Sturzenegger a Economía, Ritondo por Menem y mayor poder para Santiago Caputo

En diálogo con Crónica HD, sostuvo que "la economía está muerta” debido a que “no hay ventas” porque “no hay un mango” en los bolsillos de la mayoría de la ciudadanía, al tiempo que alertó que “no hay un plan económico que apoye a las pymes, que generan el 80% del empleo en Argentina”.

Asimismo, calificó al Gobierno nacional como “corrupto” y advirtió que “está asociado a la narcopolítica”, tras el escándalo que envolvió al diputado nacional José Luis Espert, quien renunció a su candidatura legislativa tras conocerse su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en una investigación por narcotráfico y con extradición en marcha hacia Estados Unidos.

“Ayer estuve en la marcha de los discapacitados. Estuve con pacientes y familiares. Para mí, es personal el asunto. Nunca imaginé que un Presidente se iba a enojar con un chico con autismo (por Ian Moche). Nunca vi tanta deshumanidad”, cuestionó Manes.

Luego, advirtió que el jefe de Estado “vino a destruir la casta y está destruyendo a los trabajadores, al tiempo que argumentó que “se rodeó de la casta para gobernar”.

Manes, además, alertó que “el ministro (de Economía Luis) Caputo tiene un proyecto que es financiero, no es económico”, al tiempo que consideró que el plan “falló porque cada dos meses necesita ser rescatado”.

Acá no hay un plan económico que apoye a las pymes, que generan el 80% del empleo en Argentina”, remató Manes.

FUENTE: Crónica

Temas
Seguí leyendo

"Volver para atrás": alerta en la UNSJ por el radiotelescopio chino, tras una resolución del gobierno de Milei

Javier Milei cumple 55 años: festejo íntimo en Olivos, saludos en redes sociales y la mira puesta en las urnas

El Gobierno de Javier Milei restituyó pensiones por discapacidad que habían sido suspendidas

Javier Milei confirmó que reorganizará su gabinete, luego de las elecciones

Legislativas: el PJ de San Juan cruza los dedos para que la Justicia no le permita a Milei difundir votos nacionales sino por distrito

Javier Milei: "Si no podemos salir al mercado, haremos los pagos de deuda de 2026 con el swap"

Afirman que Werthein le advertió a Milei que renunciará si Santiago Caputo entra al gabinete

"¡Están luchando por su vida!": Donald Trump sacude a Javier Milei con un brutal diagnóstico sobre Argentina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes
Conmoción

Quién era la joven empleada judicial que murió en San Juan y el dolor en las redes

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: Es todo mentira
Repercusiones

Las palabras de la familia del joven asesinado en Chimbas, tras la detención del principal sospechoso: "Es todo mentira"

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?
San Juan

Encontraron a Daniela, la mujer que buscaban desde el 2 de octubre: ¿dónde estaba?

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre
Crimen

Lo asesinaron por una discusión de tránsito a tres días de ser padre

Cayeron El Olmos y El Terco tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados
San Juan

Cayeron "El Olmos" y "El Terco" tras una intensa persecución en Villa América: Recuperaron joyas y dólares robados

Te Puede Interesar

EMICAR explicó por qué no hay plásticos para los carnets de conducir en San Juan e informaron cuándo creen que se regularizará la situación.
Servicios

Desconcierto por la falta de plásticos para los carnets en San Juan: cuándo se solucionará, según EMICAR

Por Redacción Tiempo de San Juan
Con menos nieve, el agua de deshielo será menor. Vista de El Paso de Guana, atractivo ubicado entre Jáchal e Iglesia (Foto Jorge Frigerio). 
Debate hídrico

Desde la Universidad Católica advierten que San Juan podría quedarse sin agua en 20 años: qué propone

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis
Los Berros

Conmoción por la muerte de una adolescente en Sarmiento, tras sufrir peritonitis

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan
Atención inversores

Investigan una presunta estafa millonaria vinculada a una plataforma de inversiones en San Juan

En el Penal de Chimbas buscan combatir el uso de celular por parte de los presos. (Foto: Adobestock)
Controles

Presos con teléfono dentro del Penal de Chimbas: las dos medidas que se tomarán en San Juan