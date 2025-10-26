Javier Milei llegó al búnker de La Libertad Avanza, con expectativas por los resultados

Tras el cierre de los comicios, en el búnker de La Libertad Avanza se vive una noche de expectativa. Dirigentes y militantes comenzaron a reunirse en el Hotel Libertador, en el centro porteño, a la espera de los resultados oficiales y de la llegada del presidente Javier Milei, que monitoreó la jornada electoral desde la Quinta de Olivos. Según los primeros datos internos del oficialismo, el espacio libertario proyectaba una ventaja sobre el kirchnerismo a nivel nacional.

Fuentes de la Casa Rosada confirmaron que el mandatario tenía previsto partir pasadas las 18:30 hacia el hotel, donde volvió a instalar su centro de operaciones. Karina Milei llegó antes de las 18 y encabezaba una mesa de coordinación junto a los principales referentes del espacio. Entre los presentes se encontraban el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el dirigente bonaerense Sebastián Pareja; y la referente porteña Pilar Ramírez. Minutos después de las 18:20 se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar los boca de urna que circulaban entre los equipos libertarios.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NAagencia/status/1982569819934449896&partner=&hide_thread=false La llegada de Javier Milei a la sede de La Libertad Avanza en el Hotel Libertador.



El mandatario levantó un un cartel que decía "El futuro es en libertad" que le acerco un militante, y luego se dirigió al hotel donde seguirá los resultados. pic.twitter.com/lNYMFiUILC — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 26, 2025

En los pasillos del hotel, ubicado en la intersección de Maipú y avenida Córdoba, comenzaban a llegar los principales dirigentes y algunos militantes, mientras el clima se impregnaba de optimismo. Los sondeos internos hablaban de una diferencia de unos cinco puntos sobre el kirchnerismo, aunque los referentes del partido advirtieron que se trataba de cifras provisorias.

Poco antes de las 19, Javier Milei arribó al Hotel Libertador para esperar los resultados de las elecciones. Al bajarse del auto, el Presidente corrió sonriente hacia las vallas donde un grupo de simpatizantes lo recibía con banderas y cánticos, tomó un cartel que decía “El futuro es en libertad” y lo alzó entre aplausos. Luego, acompañado por su custodia, ingresó a la sede donde lo aguardaban sus colaboradores más cercanos.

Las expectativas también se replicaban en las provincias más pobladas. En Córdoba, los libertarios confiaban en un buen desempeño de Gonzalo Roca, cercano a Gabriel Bornoroni. En Santa Fe, el oficialismo describía un escenario parejo entre Agustín Pellegrini y los candidatos de Fuerza Patria.

En la provincia de Buenos Aires, el PRO tomó un rol activo en el tramo final de la campaña y en el entorno de Diego Santilli estimaban haber reducido a la mitad la brecha con el kirchnerismo. En la Ciudad de Buenos Aires, el objetivo libertario era alcanzar el 50% de los votos.

Mientras tanto, en su entorno no descartaban que, una vez conocidos los resultados, Milei mantenga una reunión con su círculo íntimo para definir eventuales cambios en el Gabinete. En las últimas horas, el Presidente confirmó a Pablo Quirno como nuevo canciller tras la salida de Gerardo Werthein, y distintas fuentes adelantaban posibles movimientos en otras áreas clave como Seguridad, Defensa, Justicia y la Jefatura de Gabinete.

El ministro coordinador, Guillermo Francos, visitó el centro de cómputos durante el cierre de los comicios y luego se dirigió al hotel para sumarse al equipo presidencial, mientras crecía la expectativa por los resultados y la inminente aparición pública del jefe de Estado.