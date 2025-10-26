domingo 26 de octubre 2025

Elecciones 2025 en el país

Petri, contundente en Mendoza: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno"

El ministro de Defensa y candidato de La Libertad Avanza+Cambia Mendoza destacó la importancia de la participación ciudadana y confió en el apoyo mendocino al oficialismo. También votó el gobernador Cornejo, quien espera que la macroeconomía se estabilice definitivamente.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Con la mañana fresca de domingo como telón de fondo, Luis Petri llegó a la escuela Simón Bolívar, en el departamento San Martín, acompañado de su familia. Escoltado por su hermana Griselda, vicepresidenta de la UCR, y su padre, el ministro de Defensa y candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza+Cambia Mendoza recibió a los vecinos con saludos y sonrisas mientras llevaba la tradicional bandeja de facturas para los fiscales de mesa, un gesto que recordó su experiencia como fiscal en las elecciones de 2023.

"Es importante que vengan a votar, no podemos dejarle la decisión a otros. Les pido a todos que concurran a votar para que sean protagonistas", expresó con énfasis, mientras algunos vecinos lo vitoreaban y bromeaban con la posibilidad de verlo como futuro gobernador. Petri aclaró de inmediato: "Necesitamos un Congreso que apoye al gobierno. Se está discutiendo el destino del país, se está plebiscitando el futuro y el destino de los argentinos. Si queremos volver al pasado o apostamos al futuro. No tiene nada que ver con el 2027".

Entre los intercambios con los presentes, el ministro se permitió un momento de humor: contó que se había lastimado jugando al pádel y bromeó sobre los desayunos con su esposa, la periodista Cristina Pérez, quien no viajó a Mendoza. "Cristina come resano, yo no", dijo con una sonrisa.

Petri también recordó el apoyo que La Libertad Avanza recibió en Mendoza en 2023 y se mostró confiado en que la tendencia se mantenga este domingo. "No está previsto que en el día de hoy viaje a Buenos Aires, voy a estar esperando los resultados en Mendoza", agregó.

El voto de Cornejo

Minutos después de emitir su voto en la escuela Julio Lemos de Godoy Cruz, el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anticipó que espera una participación electoral superior a la registrada en elecciones legislativas anteriores. En declaraciones a la prensa, subrayó la importancia de los comicios y la influencia que tendrán en la estabilidad económica del país: "Si el Gobierno sale aprobado, se estabiliza la macroeconomía definitivamente", aseguró, refiriéndose al lunes posterior a la jornada de votación.

image

En su habitual ritual de domingo electoral, Cornejo sorprendió este año al cambiar el lugar donde se reunieron los candidatos y dirigentes del oficialismo. En lugar del tradicional café "Sportman", la cita fue en la panadería "Dos Espigas", sobre Carola Lorenzini, un detalle que compartió con sus seguidores en su cuenta de X. Entre los asistentes estuvieron Tadeo García Zalazar, ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE; el intendente de Godoy Cruz, Diego Costarelli; la diputada nacional y candidata Pamela Verasay; y Facundo Correa Llano, presidente de La Libertad Avanza Mendoza, con quien el radicalismo amplió la alianza dentro de Cambia Mendoza. Ausente estuvo el exgobernador y hoy senador nacional, Rodolfo Suárez, habitual invitado en jornadas electorales.

"Como es tradición en cada domingo de elecciones, comenzamos la jornada compartiendo un café en equipo. Invito a todos los mendocinos a participar ejerciendo nuestro derecho al voto. Cada voto cuenta, define rumbos, equilibra poderes y fortalece la democracia. Cuando participamos, el sistema mejora. Cuando nos desentendemos, otros deciden por nosotros", destacó Cornejo en sus redes sociales.

La elección de 2025 tiene un doble impacto en Mendoza. Los ciudadanos renovarán cinco bancas en la Cámara de Diputados de la Nación y elegirán 24 diputados y 19 senadores provinciales. Además, se implementa la Boleta Única de Papel, un sistema que simplifica la votación y busca garantizar mayor transparencia.

La contienda provincial está marcada por la alianza entre Cornejo, de Cambia Mendoza, y La Libertad Avanza, oficializada en julio. Luis Petri, ministro de Defensa y referente histórico de la UCR, encabezará la lista de los libertarios en la provincia, con claras chances según las encuestas. Esta unión estratégica busca consolidar el respaldo que Javier Milei obtuvo en Mendoza durante la elección presidencial de 2023, cuando cosechó más del 71% de los votos en la provincia.

Los comicios en Mendoza

