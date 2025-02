El sanjuanino que dejó el ciclismo para convertirse en una estrella del cine para adultos

image.png

Antes de dar sus primeros pasos en la plataforma, Damián se presentaba en todos los castings de TV y cine. El joven quería ser actor. Llegó a participar de algunas películas como extra y en programas de concursos nacionales. Sin embargo, cuando entró a OnlyFans empezó a ver los frutos económicos casi al instante. “Cuando vi lo que se ganaba y que, además, el trabajo me gusta, entendí que era lo mío”.

Así arrancó con fotos ya de desnudos totales, “mucho más zarpadas de las que subía a Instagram”, se sonríe con picardía. Entonces, empezaron a llegar los usuarios que lo seguían y empezaban a pedirle videos o llamadas a cambio de dinero. Eran en su totalidad hombres. Y Damián tuvo que enfrentar esa situación. “En un primer momento yo digo que soy heterosexual, pero tuve que adaptarme para tener relaciones con hombres. Ya sea las virtuales y después también las reales para los videos que hago en colaboración con otros actores”, confiesa el joven. Llegó a cobrar hasta unos 300.000 pesos por 15 minutos de intercambio con un hombre.

El joven aprendió que esa plataforma no tiene algoritmo. Tuvo que salir a buscar clientes a otras redes sociales para llevarlos hasta su página de Only. “Por eso, armé todo un box de fotos sensuales para Instagram. Con esos posteos me promociono para que me conozcan y me contraten”, cuenta Damián. “Trato de que cada uno se sienta especial. Contesto todos los mensajes yo. No pongo a otras personas a hacerlo. Sólo, tengo ayuda para filmar los videos o las fotos. Al principio también lo hacía solo”, cuenta Romero.

Así, creció la cuenta de Damián en OnlyFans y empezó a tener sus propios seguidores que le pedían videollamadas o videos semanales. “Hay muchos hombres con los que ya tengo una especie de relación a la distancia -admite-. Charlamos y en general se despiden con un hasta la semana que viene. Ya existe como una rutina con ellos del contacto semanal”.

El mercado argentino del sexo virtual es floreciente en Argentina. La Argentina se ubicó en el puesto 14 de los países que más producciones para adultos consumió durante el año 2024. Los datos fueron publicados por el reconocido sitio Pornhub que recopiló las “tendencias, los términos de búsqueda más populares, las categorías favoritas y mucho más para describir los hábitos de visualización de pornografía de las personas de todo el mundo”.

A Romero, todos sus clientes le piden más o menos lo mismo. Una sesión de sexo virtual. “Me tengo que concentrar porque muchas veces no estoy con la mejor disposición -explica Damián-. Y en el hombre se nota cuando no estoy excitado. en ese sentido, tener una vida sana me ayuda a lograr erecciones. Aunque siempre puede estar la ayuda de la pastilla azul (viagra)”.

Debut en el porno

Además de los clientes de OnlyFans, Damián también hace videos en colaboración con actores o actrices triple x ¿Cómo fue la primera vez? Era una tarde en la que Damián había suspendido toda su agenda para grabar con otros dos actores un trío sexual. “Pensaba que no iba a poder hacerlo, que no iba a tener una erección”, recuerda. Los colegas lo tranquilizaron y le dieron algunas técnicas para que el sexo fluya. “Hay que concentrarse en algo que te excite y no pensar demasiado en lo que estás haciendo -explica Romero-. Igual, como en todas los videos que hago tome media pastilla azul como estímulo”.

Damián amplió sus horizontes y armó un segundo perfil en otra plataforma, esta vez de videos con mujeres. “En Pornhub, igual, la mayoría de los que me contactan después de ver las imágenes son hombres. En general, creo que las mujeres no usan este tipo de redes. Por lo menos no me pasó ni a mi, ni a mis colegas”, explica.

El joven actor porno está focalizado en su trabajo. Hace unos años tuvo una novia que sabía cuál era su actividad. “Primero lo aceptó y después me pidió que dejara las plataformas. Lo hice por ella y estuve fuera del circuito por un año - recuerda Romero-. Después nos peleamos y entendí que no podía dejar mi actividad. Que la otra persona tiene que entender que es mi trabajo”. Por eso, Damián cree que su próxima pareja será del ambiente del contenido triple x. “Hace poco hice una grabación con una chica y creo que tuvimos una conexión muy buena. Cómo que había algo más -se ilusiona Romero, mientras lo cuenta-. Por ahora, prefiero no decir su nombre. Me lo guardo”.

Desde esos primeros momentos la sexualidad de Damián hizo un cambio. “Para una pareja elegiría a una mujer, pero si un pibe me gusta no tengo drama ya en tener sexo. Lo disfruto”, admite el joven actor porno. Romero se niega a los encuentros con sus seguidores. Tuvo una mala experiencia la primera vez que aceptó una propuesta. “Me citó en un hotel y el hombre pedía que lo pisara mientras se masturbaba. Lo hicimos tres veces, pero después nunca más acepté una cita de ese tipo”, recuerda el joven. “Muchos hombres me invitan a sus países para que los visite. Recibí planes para ir desde Finlandia, Japón hasta Estados Unidos. Por ahora, me negué a todos”, admite.

Romero suele levantarse temprano y usa las mañanas para responder mails y chats con sus seguidores. Por las tardes va al gimnasio o lo destina a las grabaciones en colaboración con actrices y actores. “Eso me lleva varias horas. En general hacemos dos clips. Antes, lo charlamos para ver qué quiere cada uno. Lo permitido y lo que no le gusta a otra persona. Por ejemplo, en las relaciones con otros hombres yo soy solamente activo”, cuenta Damián.

Cómo en toda relación sexual, el conocimiento y la confianza es importante. “Siempre nos juntamos a charlar antes. Ahí entramos en mejor contacto. Para el futuro, Damián cree que tiene un largo camino a recorrer en el mundo del porno. “Hay actores cuarentones que les va muy bien. Así que me queda mucha carrera”, explica el joven. Su objetivo para este año es irse a vivir a España. Desde allí, conquistar el mercado de las grandes productoras de porno europeas y estadounidenses. “Sería uno de los primeros argentinos en llegar. Ese es mi sueño”, resume. Mientras tanto, Romero no se detiene. Lanzó su marca personal con merchandising a su nombre. “Me crucé con seguidores en una exposición del mercado del porno y me lo pedían”, explica. Muy lejos quedó aquel joven que repartía su tiempo entre el ciclismo y el trabajo de albañil.

(Fuente: Mariano Jasovich, Infobae)