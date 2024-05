El intendente de Rawson pidió ayuda a Orrego para hacer su propio hospital

"Estamos buscando los terrenos y hemos ofrecido uno. Y bueno, esperemos que la prioridad se encuentre y que el gobernador junto con Salud Pública planifiquen y digan si este terreno sirve y podemos tener un hospital de una atención mediana, tal vez con no tanta internación, pero sí con la sala de urgencias y el quirófano que hoy nuestro departamento no tiene", aseguró Munisaga en diálogo con Canal 13 San Juan.

De acuerdo a lo que contó el jefe comunal, ya le presentaron al Ministerio de Salud Pública para que evalúe su utilidad para este fin un terreno ubicado al lado del Complejo de la Superiora, con alrededor de 6.000 m2 de superficie. El intendente dijo que"lo que necesitamos es el quirófano, después de allí que planifique Salud Pública qué otras prestaciones de una dimensión mediana, pueden perfectamente encajar allí, esperemos que esto se pueda dar".

Este proyecto se plantea como un desarrollo conjunto entre municipio y provincia, lo que no es un dato menor ya que Munisaga es del PJ y Marcelo Orrego de Juntos por el Cambio, de manera que si se da será una importante muestra de convivencia política. Por otro lado, la gestión orreguista está empezando a reavivar la obra pública pero con fondos propios, ya que no se cuenta, por ahora, con ayuda de Nación, de manera que será un tema de evaluación profunda la inversión necesaria para dar marcha a un tipo de obra como esta.

La Provincia ya está invirtiendo en la terminación de hospitales que se habían empezado en la gestión anterior y que son largamente esperados en departamentos alejados. Esta sería la primera obra grande iniciada en esta administración en materia sanitaria y en el departamento más poblado de San Juan.

Sobre la mesa además en Salud Pública, regenteada por Amilcar Dobladez, tendrán en cuenta la funcionalidad de un centro de salud como el que se motoriza Munisaga, ya que hay actualmente varios que funcionan en Rawson, incluso el más importante es de gran tamaño, que es el Centro de Adiestramiento Dr. Rene Favaloro (conocido como La Rotonda) que presta servicios sanitarios.

Munisaga anunció sus intenciones en su mensaje anual para la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rawson y luego se reunió con funcionarios del Ministerio de Infraestructura, a cargo de Fernando Perea, a quienes les habría mostrado la posibilidad de usar algunos predios de la comuna, siendo el cercano a La Superiora el mejor evaluado por su excelente accesibilidad.

En rueda de prensa, Orrego no dijo que no, y supeditó esta idea del hospital rawsino a dineros nacionales, lo que ahora mismo está complicado. “Tiene que ver mucho con los fondos que son nacionales y tenemos que ir a conquistar. También tenemos que trabajar en la administración nuestra. Sería un sueño, pero por qué no soñar de tener un hospital acá”, dijo el gobernador en medio de su visita reciente a La Rotonda, cuando puso en marcha nueva aparatología.