Expresiones y palabras 100% `sanjua´ que reúne el Diccionario Cuyano

Bajo la denominación de “Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja”, el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” dependiente de la UNSJ presentó un trabajo que llevó 10 años de estudio de campo para recolectar las más de 6.000 palabras, léxico y regionalismos utilizados a lo largo de los años.

El trabajo, iniciado por César Quiroga Salcedo y ejecutado por Aída González de Ortíz junto a Nelly García, hace un repaso por las palabras y expresiones más coloquiales, con sus significados y ejemplos.

Si bien algunas de ellas aún se utilizan, otras han dejado de perder vigencia, lo que marca la importancia del material. Tras publicar una primera parte, hacemos un segundo repaso por algunas palabras y expresiones que nos identifican como sanjuaninos, sus definiciones y ejemplos de uso coloquial.

Abombar. tr./prnl. Aturdirse a causa de la bebida, la comida, el calor o el cansancio. || 2. Empezar a corromperse un alimento y a despedir olor. “Se han abombado las achuras”. (Gatica, 1995: 20).

Capatacear. tr./intr. Mandar a otras personas en forma descomedida.

Florear. prnl. Exhibirse frente a los demás haciendo ostentación de alguna cualidad o de algo que se posee. “Los balderos se floriaron en la doma de potros”. (Gatica, 1995: 138).

Semita, cemita. f. Masa hecha con harina, agua, sal, grasa y chicharrones, de forma redonda y plana, cocida en horno. “Semitas: Pan soso de harina no leudada, redondo y pequeño, elaborado con grasa de cerdo: semitas, torta con chicharrones, semitas con chicharrones, torta de chicharrones, semita criolla”. (Quiroga S., 2018: 210) # “Las tortitas con grasa es otra, de las que preparan al cocer el pan, y también las ‘semitas’, una especie de torta con grasa que tiene mezclados chicharrones, ya sea de cerdo o vaca, muy difundidas en la zona, con lo cual es el complemento del mate”. (Enc. 1950, Esc. 145, Cnia. Fior., Sarm., SJ) # “También se acostumbra ‘la semita’ que es un pan casero con mucha grasa y ‘chicharrones’, que es el exedente que queda del derretido de la grasa en rama…”. (Enc. 1950, Esc. 131, Cap., SJ) # “Me gusta la conchabada/que me cierne bien la harina./No me haga la masa aguada/ni la semita salada”. (Enc. 1950, Esc. 73, El Hor., Vinch., LR).

Sentaderas. f. pl. Nalgas. “El hombre. A algunas partes del cuerpo u órganos llaman: mollera (cabeza), barriga (estómago), guarguero (esófago), quijada (pómulos), cogote o pescuezo (cuello), sentaderas o ancas (nalgas), lomo (espalda)…”. (Enc 1950, Esc 28, Carr. Nac., La Pa., Mza).