Diccionario Cuyano: palabras y expresiones 100% ´sanjua´ que hay que conocer

Al parecer no solo en la provincia, sino en toda la región de Cuyo, incluida La Rioja, hay una forma de hablar un tanto particular. De repente se hace uso de palabras que han ido mutando a lo largo de los años, mientras muchas de ellas se quedan en el camino. Para que ese registro del pasado lingüístico no se pierda, desde el Instituto de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas “Manuel Alvar” (INILFI) de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes (FFHA) de la UNSJ se presentó “Diccionario de la Lengua de la Región de Cuyo y La Rioja”.

Se trata de la primera obra lexicográfica que releva el vocabulario del Nuevo Cuyo, producto de un trabajo de más de 10 años, iniciado por César Quiroga Salcedo y ejecutado por Aída González de Ortíz junto a Nelly García. Según manifiestan sus autoras, se trata del registro del “habla particular de cada región” del Nuevo Cuyo “en su diversidad de tonos y matices”.

Algunas de las palabras y expresiones que reúnen los dos tomos son utilizadas en el presente, pero hay muchas otras que quizás nunca se escucharon. Hacemos un repaso, en una primera parte, por algunas palabras y expresiones que nos identifican como sanjuaninos, sus definiciones y ejemplos de uso coloquial.

*Chirlo: m. Golpe que se da con la mano abierta, generalmente en el rostro o en las nalgas. “El hombre. Acciones físicas: […] andar a gatas, vistear, zambullir, empujar, chirlo”. (Enc. 1950, Esc. 191, Las Her., Sanag., Mza).

*Chuma: f. Estado de ebriedad. “El hombre. Términos y expresiones alusivas: mentira, bolazo […] mana, cura, chuma”. (Enc. 1950, Esc. 45, Va. Merc., Jách., SJ).

*Facilongo: ga. adj. Referido a cosa, demasiado fácil, sin complicaciones. “...el echar el pan a cocer [...] no se vayan a creer ustedes que es tan facilongo”. (A. de Gargiulo, 1995: 26)

*Hurguete: m./f. Persona entrometida que acostumbra revolver o hurgar las cosas ajenas guardadas en algún lugar, o averiguar con indiscreción aspectos de la vida privada de los otros. “Los chicos de casa son hurguetes por demás”. (Vidal de Battini, 1949: 359).

*Huevón, na, güevón, huon, huom. adj./sust. Referido a persona, torpe. v. troludo. “No, viejo; no quiero decir que somos más huevones; somos huevones de otra manera”. (Tejada G., 1979: 174) # “Es como el agua, h’uón, dijo. Sí, como el agua, pero andá hacelo! Es como el agua. Las piedras, sobre las piedras, como el agua, h’uón y la cabeza se me dio vuelta…”. (Tejada G., 1979: 174) # “¿De ónde has sacao huom qu’ el Serviciano es pariente mío?”. (Rogé, 2000: 221) || 2. m./f. Tratamiento de confianza para aludir a cualquier persona en forma poco respetuosa. “_Y qué tal la Marina, Mocho? Contate algo. Cómo es el mar? _Grande, huevón. _A vos no te pregunté. Quiero decir, cómo es la vida del marinero”. (Tejada G., 1979: 27). || 3. hacerse el/la ~. loc. Fingir desconocimiento acerca de algo o hacerse el desentendido respecto de un hecho.

*Socotroco, zocotroco. m. Trozo grande de algo. “Un zocotroco de torta”. (Gatica, 1995: 316) # “Agarró un socotroco de ladrillo y le tiró un peñascazo al cuzco”. (Rogé, 2000: 389). || 2. sust./adj. Referido a persona, corpulenta y lenta para moverse. “Morfología: […] bichoco, potoco, zocotroco, choco, etc.”. (Enc. 1950, Esc. 232, Rin. de las Cañ., S. Mart., SL) # “Morfología. Formación nominal: […] boliche, bochinche, zocotroco, polaco, sanjuanino”. (Enc. 1950, Esc. 116, Finc. El Arr., Maip., Mza). || 3. a lo ~. loc. A lo grande. “Yo creo que bien se puede/tener la pieza arreglada/viviendo a lo socotroco/¡no nos ha de faltar nada!”. (Draghi L., 1938: 155).