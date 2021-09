La vice del Foro se defendió de las críticas: "Exageran porque es un reclamo real de todos"

La vicepresidenta del Foro de Abogados, Sofia Lloveras, publicó en su cuenta de Facebook una fábula que criticaba a los "empleados de los poderes del Estado" y a la "gente de servicio al cliente" por su lentitud y por ello desde el sindicato de los judiciales y de la Corte de Justicia salieron al cruce para cuestionarla.

La publicación fue encabezada con el título "La copulación de Almiro" y el texto fue acompañado con una imagen de la fábula. "La tortuga entonces trajo al mundo a un humano, que nació de un huevo, pero conservaba su espíritu animal y la lentitud de la tortuga. Así surgieron los empleados de los poderes del Estado y la gente de servicio al cliente", dice el final del relato.

En rechazo a sus dichos, la Unión Judicial emitió un comunicado que repudió el posteo y destacó la labor de los empleados judiciales durante la pandemia, al igual que lo hizo el nuevo presidente del Foro Marcelo Álvarez, quien por la misma vía expresó su solidaridad con los trabajadores. Por su parte, la máxima autoridad de justicia tildó de insólitas y lamentables las manifestaciones de Lloveras.

En ese contexto, la mujer que quedó en el centro de la polémica habló con Tiempo de San Juan y se defendió de las críticas. "Lo que han hecho ha sido llevar las cosas demasiado lejos y descontextualizar todo. Puede gustar o no el chiste, pero el mensaje es un reclamo real y concreto de la sociedad y aplica en varios ámbitos", señaló.

La referente del Foro Independiente explicó que aunque la humorada no haya caído bien y más de uno se viera tocado, la lentitud y la burocracia en la atención dentro del sistema público no son un invento suyo. "Basta con ver los comentarios, la sociedad apoya lo que digo. Quienes me critican no quieren ocuparse de lo que importa y en Tribunales seguimos pidiendo turno para ver los expedientes", sostuvo.

Sobre la problemática a la que refirió, manifestó que es algo que viene reclamado públicamente y que los propios colegas se lo comentan a modo de queja. "No hay ningún secreto en lo que digo y mientras las restricciones por la pandemia desaparecen y los boliches están abarrotados de gente, los abogados seguimos pidiendo turnos y eso atenta contra nuestro trabajo porque los clientes quieren respuestas", aseguró y agregó: "Necesitamos mayor acceso y un poco de coherencia".

Respecto a los cuestionamientos que recibió desde que hizo el posteo, pidió hacer una reflexión para terminar con su defensa y se preguntó: "¿Qué hubiera pasado si la humorada la hacía un hombre, lo criticaban igual? ¿O será que en esta sociedad hipócrita a las mujeres no se les permite ser picantes, polémicas o transgresoras?".