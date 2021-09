Sigue el escándalo por la discriminación a dos drags en un bar : "Dejen de darle trabajo a estos lugares"

Este viernes, las redes sociales se llenaron de mensajes de repudio hacia un bar capitalino al que acusan de haber discriminado a dos drag queen de la provincia y referentes del movimiento.

Se trata de Pandora Pink y Cosmos, quienes salieron de trabajar y, a eso de las 2 am, intentaron entrar al bar Carpin, ubicado en Avenida Libertador a metros de Ameghino. Según las drag, les negaron la entrada por cómo estaban vestidas y desde el local bailable desmintieron asegurando que no pasaron porque no tenían reserva.

Ahora, con los ánimos más calmados, Pandora Pink decidió romper el silencio en su perfil de Instagram y cargó una vez más contra el bar de la polémica:

Sufrimos un ataque homofóbico, un momento de discriminación enorme y solo tengo palabras de agradecimiento para los que compartieron el video.

Pandora, respondió a la publicación de el bar que desmentía la discriminación y las acusaba de no tener reserva previa.

"Me escribió gente que trabaja adentro, gente que trabajó, recibí un montón de mensajes de gente que de verdad esta cansada del maltrato y de cómo se trabaja ahí pero no les queda otra que seguir porque lo necesitan", remató.

La drag local, también aseguró que lo que le generó la situación fue "una gran tristeza" ya que hacía mucho que habían comenzado a sentirse cómodas de estar en cualquier lugar.

Vamos a seguir con esto porque no le puede pasar a nadie más, menos en San Juan

Por último, Pandora agradeció los mensajes de apoyo y a todos quienes compartieron el video que ya suma más de 63 mil reproducciones.