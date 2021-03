Explotación en Sarmiento: relevaron a 140 trabajadores "hacinados, sin agua potable" y hasta sarna

Más de 140 trabajadores rurales fueron rescatados de la finca de explotación en situación de presunta explotación laboral, en Sarmiento. Del operativo participó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) junto a personal de la Policía Federal, quienes intervinieron en unas fincas de olivos de la zona de El Acequión. Además, dieron cuenta de que había 11 niños en el lugar.

Según especificaron desde Renatre, los trabajadores "habían sido contratados en provincias del norte del país y trasladadas a San Juan para la cosecha de aceitunas". Sin embargo, las condiciones laborales prometidas no fueron las que debieron afrontar los trabajadores. Vivían hacinados en pequeñas habitaciones de 2,50 x 1,50 metros, no tenían acceso al agua potable, no contaban con instalaciones sanitarias y tampoco los elementos de protección adecuados. Por otro lado, realizaban jornadas laborales de 12 horas por día y el pago recibido era inferior al establecido en el mercado. Cada caja de aceitunas se abona $ 260 mientras que los trabajadores sólo recibían $ 160.

Intervino en la denuncia de esta situación el Director del Comité Ejecutivo de Lucha contra las Trata y Explotación de Personas, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gustavo Vera, informaron.

"Varios de los trabajadores habían contraído sarna", aseguró a la agencia Télam, José Voytenco.

El presidente de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco,brindó algunos detalles sobre este operativo. "Estos trabajadores desempeñaban sus tareas en varios establecimientos, lo que significa que la responsabilidad de su situación no es sólo del cuadrillero, como se denomina a quien sale a buscar trabajadores a otras provincias, aquí también le cabe responsabilidad a los productores y a las empresas", arremetió el dirigente.