Transformó el dolor en lucha: cómo es el hogar en honor a Rocío Villalón que contiene a víctimas de violencia

Un 28 de septiembre de 2013 se conocía en San Juan el brutal femicidio de Rocío Villalón, una joven de 16 años que fue encontrada sin vida en Calle 8 entre Lemos y Mendoza, Pocito. Por este crimen, quien era su pareja, Fernando Flores, fue enjuiciado en el 2015 y condenado a perpetua. Para que la figura de Rocío siguiera presente, Amas de Casa abrió las puertas del "Hogar Rocío Villalón", en el barrio René Favaloro, en Chimbas.

Según explicó a Tiempo de San Juan Laura Vera, la titular de esa asociación sanjuanina, actualmente viven 8 personas, de las cuales 4 son mujeres. Es un "hogar de segunda instancia", donde las jóvenes que ingresan ya recibieron acompañamiento psicológico, legal y capacitaciones en el otro hogar que tiene Amas de Casa, el "Ceci Martínez", y que por el momento no están en condiciones de alquilar y necesitan donde vivir.

Rocío, la menor víctima del femicidio.

Tiempo de San Juan dialogó con la madre de Rocío, Silvana, quien contó lo que sintió al saber que un hogar para mujeres víctimas de violencia de género llevaba el nombre de su hija. "Esto es para tenerla presente, porque han pasado tantos años que ella se ha ido pero nosotras seguimos en la lucha".

"Recuerdo lo último que hablamos (con Rocío). Ella era muy optimista, y siempre lo digo, el mal lo conoció ese día. Recuerdo las risas, el jugar, tomar mate, darle de comer", relataba Silvana.

Silvana contó que conoce a las chicas que actualmente viven en el Hogar y se siente orgullosa de lo que ve en ellas: "Me alegra mucho que ellas hayan tomado la decisión de salir, por más de no tener un respaldo atrás, de su familia, de una carrera. Les digo siempre que tienen que instruirse. Me gusta porque lo encaran de otra forma y no se han quedado a aguantar el golpe por no tener a lo mejor pan para darles a sus hijos".

Si uno le pregunta de dónde saca las fuerzas para seguir adelante luego de haber perdido a su hija, la mamá de Rocío explica que es por el "Señor Jesús, es el quien me levanta, el que me hace tomar las decisiones, y lo que hago. Siempre voy pensando en él y que sea bueno. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que servir?".

Cuenta también que al asesino de Rocío "lo pude perdonar" y que sabe "que él solo no ha actuado".

La placa de Rocío, en la plaza del barrio Valle Grande.

Además se refirió a la placa que lleva el nombre de Rocío en una plaza del barrio Valle Grande, en Rawson, frente a su hogar: "Nunca se va a olvidar y me gustaría que pasara eso con todas las chicas a las que le callaron la voz". Finalmente dio un consejo a las jóvenes que transitan el difícil momento de vivir una situación de violencia de género.

Laura Vera, titular de Amas de Casa, dio detalles del Hogar, ubicado en calle Retiro 2775, oeste. Contó por qué decidieron el nombre de Rocío Villalón cuando se cumplieron 8 años del femicidio. "A Rocío le arrancan la vida tan joven, con un montón de sueños e ilusiones, que no solo los tenia ella si no también su familia", expresa.

En ese lugar viven en el día de la fecha 8 personas, entre ellas 4 mujeres. Dos están escolarizadas, y una está en tercer año de la carrera de Enfermería; las otras dos mujeres integrantes del grupo tienen emprendimientos relacionados a la planificación y pastas frescas.

En las instalaciones además existe una guardería, que funciona principalmente de tarde; también un comedor los días sábados; y un merendero tres veces por semana, detalló Laura. "En la noche están todas juntas y pueden compartir lo que les pasó en el día", dijo también.

Además cabe destacar que los hogares que la Asociación Amas de Casa brinda para que las mujeres tengan refugio y contención "es un esfuerzo en conjunto. Todas las compañeras de la Asociación tenemos un compromiso muy fuerte con relación a trabajar de verdad para erradicar la violencia, y los hogares son un instrumento para poder hacerlo", explica Laura. Y agrega que "sostenemos 16 comedores en distintos puntos de la provincia, desde el Ministerio de Desarrollo Humano contamos con cierta ayuda para los merenderos y en los hogares".

MÓNICA Y CELESTE, DOS EJEMPLOS DE LA LUCHA POR SER FELIZ

Mónica tiene 40 años, dos hijos menores de edad, uno de 3 y otro de 14 años. Hace casi 2 años que mejora su vida en los hogares que brinda Amas de Casa. "Ahora estoy acá tratando de salir adelante para irme con mis hijos y tener una buena vida", dijo. Relató a Tiempo de San Juan lo que recuerda de esa relación de pareja de 10 años que se volvió un infierno en su vida el último mes. Una historia de violencia psicológica y física que dejó huellas que intenta borrar.

El Hogar Ceci Martínez. Otro de los espacios en donde Amas de Casa brinda contención a mujeres víctima de violencia.

Por otro lado habita en el Hogar, habita Celeste, de 28 años. "Estoy en el hogar desde noviembre del anteaño pasado", cuenta la joven. Allí pasa sus días mientras estudia, trabaja y cuida a sus dos hijos que tienen entre 1 y 7 años. "Vine porque tuve problemas con el padre de los niños y me quedé en situación de calle porque no tenía familiares que me ayudaran", explicó. Un hecho de violencia física terminó por darle fuerzas para dejar a quien era su pareja y salir adelante.