Verónica, la madre que le salvó la vida dos veces a su hijo

Verónica Mercado (32) pasó dos veces por situaciones que ninguna madre quisiera vivir alguna vez. Pero lo increíble de ella es que no se tiró abajo, ni bajó los brazos. En las dos ocasiones, entre la histeria del momento, pero a la misma vez paciencia, le salvó la vida nada más, ni nada menos que a su hijo, Benjamín Mercado de 2 años y 7 meses, el hijo más chico de los cuatro que tiene.

La última situación límite que Verónica le toco vivir fue este último miércoles cuando estaba en su casa, en el Loteo San José de Rawson. Toda su familia había terminado de comer (fideos con salsa) y Benja ‘el regalón’, así lo nombra Verónica, le empezó a pedir que le diera de mamar. Ella se negó y le dijo que no, porque le iba a caer mal después de haber comido salsa. “Me empezó a insistir, le dije que no, se bajó de la silla y se desplomó en mis brazos”, expresó.

Verónica rápidamente le tomó el pulso al pequeño, pero el pequeño no daba señales de vida. Asustada, lo tiró al piso y empezó a hacerle RCP y respiración boca a boca. Benjamín reaccionó y le dio una convulsión “Las piernas y los brazos le quedaron duros y empezó a tiritar”.

Ante esa situación, la madre lo llevó junto con una vecina a la Comunal de Rawson. “Él ya iba con signos vitales”, expresó Verónica, dejando en claro que el Benjamín ya respiraba cuando llegaron a la Policía.

Los efectivos de igual forma ayudaron a la causa, también le hicieron ejercicios para que el pequeño reaccionara y lo enviaron a la salita médica. Lo más increíble de esta situación, es que después de todo este momento, Benjamín fue dado de alta a las pocas horas. “El mismo día le dieron el alta, llegamos a las 13:30 más o menos y a las 16:30 le dieron el alta”.

Benjamín Mercado, el pequeño salvado por su mamá.

Verónica comentó a este diario que su hijo no tiene ninguna enfermedad grave y que le han hecho todo tipo de análisis y estudios y no padece nada. “Le hicieron estudios, análisis de sangre y no tiene nada. Está todo bien”. Ella de igual forma se quedó con la duda y le preguntó que puede ser y los médicos le respondieron: “Es una muerte súbita y es natural. Vos podés estar tomando mate tranquilamente, te desmayas y no te levantas más”.

Ella vivió esta situación una vez, cuando Benja tenía 6 meses. “Hace justamente 2 años pasó lo mismo, un 4 de septiembre (2019)”. Ella, a pesar de la situación extrema, tomó calma y lo ayudó. “Yo quiero a mi hijo vivo y voy a hacer todo para que así sea”.

Finalmente, Verónica madre soltera de cuatro hijos (15, 12, 8 y 2 años) contó que todos se admiran por el coraje que tuvo para pasar por esta situación. “En la Rotonda me decían ‘¿de dónde sacas coraje mujer?’ “.

Benja hoy hace una vida normal, todo lo que hacía día a día: “Hace todo normal como si no hubiese pasado nada”, expresó Verónica.