¡No para!:13 sismos sacudieron San Juan en lo que va del domingo

En las últimas horas, San Juan fue epicentro de muchos movimientos sísmicos distanciados por pocas horas e incluso por minutos en algunos casos.

El Instituto Nacional de Prevención Sísmica no paró de emitir alertas de movimientos sentidos y estudiados por sismólogos que alarman a cualquiera que ve los informes de su página oficial en las últimas horas.

Si bien no fueron de gran magnitud como para ser percibidos por la mayoría de los sanjuaninos, deja un claro registro de que la tierra no dejó de moverse en una de las zonas más calientes del país.

El más significativo de todos tuvo lugar a las 3:46 de la madrugada con una profundidad de 14km con una magnitud de 3.4 grados.

Según los expertos, no existe una forma de "medir" o "calcular" la cantidad de sismos que pueden ocurrir en una zona en particular, y según el Director del Instituto de Geofísica y Sismología Ign.Volponi (Ex Zonda), Dr. Francisco Ruiz, " Esta clase de eventos son impredecibles y se trata de movimientos energéticos ocasionados por la subducción de capas bajo nuestro suelo que no avisan sus movimientos. Son espontáneos y completamente naturales.La única anticipación es la prevención y el conocimiento para saber cómo actuar durante y despúes de un sismo para evitar consecuencias graves" , dijo para Tiempo de San Juan esta semana.

A continuación, te mostramos el detalle del INPRES con los horarios, profundidades, ubicaciones y magnitudes de los 13 sismos que sacudieron a San Juan este domingo y contando…: