“Desalojos encubiertos”: detallan las terribles estrategias y hablan de 10 casos por día en San Juan

Desde que se implementó la cuarentena obligatoria, “en San Juan hubo un poco más de 30 casos de desalojo. De los cuales se concretaron 10 efectivamente y el resto los pudimos manejar porque están prohibidos en toda Argentina por decreto presidencial y la provincia adhirió”, sostuvo el presidente de la Asociación de Inquilinos a nivel local, Víctor Bazán a este diario.

Y si bien es cierto que existe un decreto de necesidad y urgencia, en el cual se determinó el congelamiento de los valores de los alquileres hasta el 30 de septiembre, la suspensión de los desalojos, la prorroga de los contratos y el pago a través de medios electrónicos. Desde los organismos de defensa del consumidor y desde el sector de inquilinos señalaron que “en nuestra provincia muchas inmobiliarias o dueños directos operan con otras estrategias para hacer que te vayas solo”, en palabras de Bazán.

Y agregó que “las estrategias cambian si es una inmobiliaria o el dueño directo. Y se pone peor si hay un contrato informal de por medio, porque hemos tenido casos de personas a las que les cortaron todos los servicios y las obligaban a vivir de una manera muy precaria. En el caso de las inmobiliarias no ocurren estás barbaridades por ahora, pero lo que hacen es no entregarte el CBU, o te aumentan el alquiler, o no te quieren extender el contrato cuando hay un decreto, en fin, no te desalojan, pero te invitan a que te retires por la presión que te ponen”, dijo Bazán al respecto y confirmó que “en varios casos de dueño directo hubo amenazas de por medio”.

Dentro de los inconvenientes que abundan en estos casos, desde la Asociación de Inquilinos afirmaron que “el principal problema es la ignorancia, porque en muchos casos las personas que tienen estos problemas no son atendidas como corresponde por la policía. Que es donde primero caen las denuncias. En esto hemos observado que la policía no tiene conocimiento del decreto, y aquí se produce otro problema porque muchas veces ni siquiera toman la denuncia o una exposición de lo que está sucediendo”, afirmó Bazán. Por tal motivo desde la Asociación Civil de inquilinos pidieron que el Defensor del Pueblo interceda ante los conflictos entre locadores y locatarios.

Familia de Alto de Sierra que está atravesando un problema de desalojo.

Es así que en el caso de tener un problema con el dueño del alquiler o la inmobiliaria, la Defensoría del Pueblo es el ente que está capacitado para abordar específicamente esas situaciones, según indicaron desde la Asociación Civil de Inquilinos de la provincia.

La semana pasada, representantes de la entidad que representa a los locatarios de San Juan, se reunieron con la secretaria de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Nerina Eusebí y con Ricardo Berenguer y Rodolfo Clavel, quienes están a cargo de la Defensoría del Pueblo, mientras Pablo García Nieto está de licencia médica. Por otra parte desde la Asociación de Inquilinos presentaron un proyecto que pretende que en la provincia exista un Defensor del Inquilino en el ámbito de la Defensoría del Pueblo, pero hasta ahora está siendo evaluado por el Ministerio de Gobierno y la Defensoría del Pueblo.

A nivel nacional el presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, dijo en medios nacionales que la cantidad de personas con dificultades para pagar el alquiler será mayor en mayo, tras un 40% de afectados estimado en abril. Sumado a eso, en declaraciones radiales opinó que la prohibición de desalojos deberá regir por un plazo mayor a los 180 días.