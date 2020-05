Los detalles del protocolo para que vuelvan las clases: más higiene y separar los cursos

Para el Gobierno de San Juan la vuelta a las clases presenciales de los alumnos "de cambio", como se conoce a quienes están en el último año de la primera y de la secundaria, es prioridad. Pero esto no implica que los chicos volverán a las escuelas en condiciones normales, sino que diseñan un estricto protocolo para que la distancia social sea lo más amplia posible y los cuidados sean extremos.

El retorno a las aulas, planeado para el primero de junio, es fundamental para estos alumnos que están en las puertas de cambiar de etapa educativa. Es que con los nuevos desafíos de la escuela secundaria o la universidad a mano, para los expertos es fundamental que vuelvan a disfrutar de la relación y el acompañamiento alumno - docente, que con la educación a distancia se ha diluído. Para cumplir con esto, desde Educación de la provincia decidieron que volverán antes incluso de las vacaciones de invierno y para eso apura un protocolo detallado con medidas que deberán cumplir todos en la comunidad educativa, según publicó Diario de Cuyo.

Una de las normas más importantes es el distanciamiento social. Según los especialista los alumnos no podrán sentarse a menos de 1.50m dentro de las aulas. En las escuelas rurales esto no es un problema, pero con escuelas que sufren de alta población, las autoridades se vieron obligadas a planear algo diferente. Los cursos que tengan más alumnos de los recomendables serán separados en nuevas divisiones. En estos casos convocarán a docentes de otros años para que den clases presenciales. Luego los recreos serán en horarios diferentes para cada curso, para que en los patios de las escuelas no se produzcan contactos innecesarios.

Además de las medidas de distancia, las escuelas tendrán cuidados extra de limpieza diarios, docentes y alumnos deberán usar alcohol en gel y barbijos y además se mantendrá la ventilación constante de ambientes.