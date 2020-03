El conmovedor mensaje de un médico sanjuanino que pide que seamos conscientes

Carlos Tejada Ordoñez, un médico sanjuanino que trabaja en el Servicio de Urgencias del Hospital Marcial Quiroga, compartió en sus redes sociales un mensaje para concientizar a la población sobre el avance del coronavirus en el territorio nacional y el alto nivel de contagio de la enfermedad que resulta mortal en algunos casos y su conmovedora palabra se volvió viral.

"Mañana guardia en el hospital-, puta, voy a la guerra, al frente, a la trinchera y recién ahora entiendo que no es miedo a morir, soy el fuerte, el que sobrevive esta mierda, es el miedo a volver a casa y no volver solo lo que me desvela, exponiendo mi familia, los que inocentes y aislados me esperan, infinitas veces más importantes que mí vida", sostiene.

Angustiado por la realidad pero orgulloso de formar parte del equipo de profesionales que pelea contra ese enemigo invisible que es el virus, invita a los sanjuaninos a quedarse en casa y ayudarlo a luchar "en esta guerra".

Mirá el mensaje completo

"Nunca imaginé que sentía un soldado antes de ir a la guerra, no sé, nunca se me ocurrió y eso que me considero empático con distintas situaciones. Pero con esa, nunca. Hasta hoy.

Estoy en casa, sin poder dormir pensando muchas cosas a la vez y en ninguna; por momentos mis pensamientos son de preocupación, por momentos de euforia, de bronca, de temor y también esperanza, en otros, en blanco, pero no ese blanco genuino, si no ese blanco de miles de cosas juntas que no suman nada.

Hoy me dijeron que estaba distraído, en las nubes, cómo abducido, que no escuchaba, pero yo también vi sus rostros y no eran los mismos, se les notaba, aunque no quisieran, la preocupación y la angustia.

Y ahora pienso, es que estamos en Guerra, debe ser normal que esté distraído y ellos preocupados. El mundo está en guerra, contra un mismo enemigo, tenáz, rápido, invisible, que mata al débil y aísla al fuerte, dejando naciones a sus pies, rompiendo fronteras.

Ese enemigo llegó a mí país, a mí patria, mí Argentina, todavía no tocó nuestra puerta, pero sabemos que está, aunque no de la cara; entonces, vuelvo a lo que me tiene acá y no me deja dormir, cierro los ojos y escucho ese pensamiento que me golpea diciendo, -mañana guardia en el hospital-, puta, voy a la guerra, al frente, a la trinchera y recién ahora entiendo que no es miedo a morir, soy el fuerte, el que sobrevive esta mierda, es el miedo a volver a casa y no volver solo lo que me desvela, exponiendo mi familia, los que inocentes y aislados me esperan, infinitas veces más importantes que mí vida.

Soy un soldado en esta guerra, pero distinto, en una guerra distinta, porque estoy seguro que sería más fácil morir en batalla, que vivir con la idea de que fui yo, quien trajo a casa el enemigo.

Mis pensamientos se aclaran.

Ya voy apagando mí cigarrillo, se hace tarde y se avecina un largo día, pero a pesar de mis temores, de mis conflictos, de mí dificultad para conciliar el sueño, mañana estaré listo para dar batalla, por vos, por mí, por todos, porque estoy orgulloso de ser parte del personal de salud que está en la trinchera.

Pero salir adelante de esto depende de todos, para que quede claro, depende más de VOS, que de mí, aunque yo esté en el frente, SÍ, DE VOS! AYUDAME, QUEDATE EN CASA, AYUDATE, QUEDATE EN CASA, dejame dar cada batalla con la esperanza de ganar esta guerra, déjame volver a casa con la esperanza de volver SOLO.

Tejada Ordóñez Carlos W

Médico del Servicio de Urgencias Hosp. Dr. M. V. Quiroga".