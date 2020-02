Se viene el Kitefest Argentina en el Dique Cuesta del Viento: todo lo que tenés que saber

View this post on Instagram

KITEFEST ARGENTINA 2020 ud83cudfc4ud83dude4c Estos 9 increu00edbles riders seru00e1n los encargados de encender el show en el Dique Cuesta del Viento, durante la decima ediciu00f3n. ud83dude0eud83eudd19 . @tomhebertnc ud83cuddf3ud83cudde8 @aaronhadlow ud83cuddecud83cudde7 @paulinokite ud83cuddf5ud83cuddf9 @fernandoflife ud83cudde7ud83cuddf7 @ross_dillon_player ud83cuddffud83cudde6 @claudialeonkitesurf ud83cuddeaud83cuddf8 @renoromeu ud83cudde7ud83cuddf7 @ritaarnaus ud83cuddeaud83cuddf8 @annabelvw ud83cuddf5ud83cuddfe . Ellos estaru00e1n a cargo de dictar el Kitefest Trip Experience PRO, un formato que presenta el festival donde un grupo limitado de riders tiene la oportunidad de compartir y aprender con ellos durante 6 du00edas. . u00a1Kiteboarding extremo y buena mu00fasica! Nos vemos el 22 de febrero ud83cudde6ud83cuddf7ud83dudd25ud83cudfd5ud83cudfd6ud83cudfd4ud83dude80 . . #KitefestArgentina #kitefesttrip #kitefest2020 #kfa20 #kitefestargentina2020 #veniteasanjuan #sanjuan #argentina #cuestadelviento #rodeo #Kitesurfing #kiteboarding #carnaval #viviargentina #SernovaVodka #RaiseYourNight #Branca #BrancaMenta #North #Duotone #Ozone #RedBull #TeDaAlas #CervezaCorona