FOALS la productora sanjuanina que te hará sentir el verdadero sonido de la buena música

View this post on Instagram

MUY FELICES de presentarles nuestro primer disco ud83dudd1c SIN TIEMPO!! Agradecidos de TODOS los que aportaron al proyectou26a1ufe0f Van a disfrutar de un au0301lbum de ritmos muy variados, hecho con mucho esfuerzo, constancia y amor ud83dudc96 esperamos que lo disfruten!! Muchas gracias a los jefes ud83cudfb9 @gustiadorno u0026amp; @nicopereira0 por ser tan pero tan cracks en la producciou0301n!! A @lucasrico_ que supo representar con su tremendo dibujo u270dufe0f lo que queriu0301amos transmitirles a ustedes, a ud83cudfac@atlantavideografia por su gran trabajo audiovisual y a @foalsproduccionesud83dudcaaud83cudffcud83cudf0e por apostar por nosotros diu0301a a diu0301a! Bendiciones u2728