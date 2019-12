Vergonzoso: futbolistas sanjuaninas se denominan 'violadoras' como si fuera un triunfo

Después de que el colectivo chileno 'Lastesis' realizara una performance contra la violencia de género que se volvió viral en las redes sociales y se replicó en diversos lugares de América Latina y otras partes del mundo, jugadoras del equipo de fútbol de San Martín usaron parte de la letra 'Un violador en tu camino' para burlarse de un equipo rival, tras proclamarse 'violadoras' como si fuera una condición triunfal.

Una imagen fue publicada en las redes sociales y de forma inmediata comenzó a circular entre las jugadoras de fútbol de San Juan, de las cuales muchas de ellas se mostraron indignadas al respecto. Es que sin tener certeza del autor del indignante material, fueron las mismas jugadoras verdinegras las que compartieron el contenido con risas de complicidad.

La 'gastada' era para Palermo FC, combinado con el que debía disputar la semifinal de un torneo amistoso el último viernes pero, por cuestiones de organización, el juego no se concretó. La versión oficial asegura que por demoras en el inicio del encuentro, el de Concepción decidió no jugarlo y el partido ganado fue otorgado a las Cobras. A raíz de esto, comenzaron los dardos vía redes entre las jugadoras.

Sin embargo, lo que inició como folclore terminó en una desafortunada publicación. Es que fueron mujeres las que se burlaron de la violencia de género, al igual que lo hicieron futbolistas juveniles de Águilas de México -en un video- y por ello fueron sancionados. La institución azteca debió sacar un comunicado para aclarar que no compartía conductas que fomentan la violencia.

Como consecuencia, una integrante del conjunto 'agraviado' realizó un duro descargo contra quienes tomaron la imagen con humor y pidió concientizar sobre el tema, tan delicado en estos últimos tiempos, con una víctima de femicidio por día en Argentina y más de 235 mujeres asesinadas este 2019.

"Yo la verdad que poco me sorprendo de las cosas y siempre entiendo que el fanatismo o los buenos resultado por ahí obnubilan, pero que un cúmulo de jugadoras MUJERES con todo lo que ha pasado y está pasando en el puto mundo con NOSOTRAS haga este tipo de posteo me da entre asco y miedo. Chicas, es un deporte, chicas no es nada agradable llamarte "violador" y mucho menos hacerlo ver cómo un triunfo. Si no nos protegemos, cuidamos y respetamos entre nosotras no podemos pedir mucho más.

El titulo de campeón no es más que un trofeo , algo tangible que ni siquiera te lo llevas a casa. Pero la lucha nuestra, las de las mujeres, sigue en cada cancha, sigue en la calle y en la vida porque seguimos siendo invisibles, porque la igualdad de género no existe, porque nos matan cada 28 hs, porque la lucha es de todas. No me da pena no jugar, me da mucha lástima y vergüenza esta enferma sociedad", sostuvo la futbolista.