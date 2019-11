Madre del dolor: su hija murió hace tres años y el hombre al que culpa sigue sin pasar por la Justicia

Anita Brisighelli era una querida joven sanjuanina, que falleció en un accidente de tránsito en Mendoza el 5 de noviembre del 2016. Ella viajaba en un automóvil conducido por Indalecio Manso, miembro de una poderosa familia de la vecina provincia. A tres años de aquel terrible episodio que cambió la vida de una familia, la madre de Anita, Patricia Madcur, contó que aún la causa judicial no presenta novedades. Ella continúa esperando Justicia, recordando y honrando cada día la memoria de su hija, que le fue arrebatada cruelmente.

"Indalecio Manso llegaron los 3 años!!! Recorri todo este tiempo tratando de aprender a vivir de nuevo...tratando de subirme de nuevo a la vida x mis hijos , mi familia..la gente que me quiere..y los que vienen... y cada cosa que pasa pienso si Anita lo viera, si Anita lo conociera, tanto le quedó por vivir... Ese arrebato injustificado ,por tu negligencia, por sentirte omnipotente es lo que no me entra en mi cabeza...Y sigo esperando Justicia.. Se que no volverá pero la espero ...mi corazón no entiende de despedida...A un hijo NO!!! ANITA sos mi vida y estás presente en cada instante .. TE AMO MÁS QUE NUNCA!!!", posteó Patricia en su cuenta de Facebook al recordarse un nuevo año de la partida de su hija.

El 5 de noviembre del 2016 fue un día fatídico, Anita (30) perdió la vida en la Costanera de Mendoza, después de que Manso perdiera el control de la Toyota Prado que manejaba con una joven a su lado y la sanjuanina y su novio Nicolás en los asientos traseros, quienes sacaron la peor parte, con ella fallecida y él muy mal herido. Desde ese momento, Patricia no dejó nunca de reclamar justicia, los 5 de cada mes recuerda el accidente que le arrebató a su hija. Pero hasta ahora, no hubo novedades del proceso judicial. Manso sigue sin ser procesado, el juicio está en stand-by. "Todavía no pasó nada. Nosotros iniciamos juicio penal, pero no conseguimos nada aún", dijo Patricia.

Sobre Indalecio, la madre de Anita aseguró que continúa haciendo su vida normalmente, que viaja al exterior seguido y que nunca tuvo un gesto hacia la familia después de la tragedia. "Yo le escribo todos los 5 de cada mes, como madre que no se resigna a que le saquen lo más preciado de la vida por negligencia ,exceso de alcohol, exceso de velocidad, droga...y su vida siga exactamente igual... El en sus súper motos con distintas chicas disfrutando de la vida... mientras mi hija sepultada junto a la vida de todos nosotros... Anita era el centro de la familia...y lo que siendo... solo que con una tristeza infinita", cerró la madre de Anita, quien a tres años de la muerte de su hija sigue reclamando que aparezca la Justicia.

Recordando a Anita

La familia de Anita hizo un altar en la montaña que recuerda a Anita, quien amaba el contacto con la naturaleza y hacer trekking. Además su madre hizo una especie de libro en el que los afectos de la jovencita la recordaron contando anécdotas y memorias.