¿Existe alguna relación entre los recientes sismos de San Juan y el de Chile?

Un sismo de magnitud 6.2 en Chile trascendió las fronteras y se sintió en San Juan a las 18:53. Seis minutos antes, otro movimiento sacudió el suelo sanjuanino, fue de 3.6, y dos horas atrás hubo otro de 3.4 ¿Existe alguna conexión entre los tres? Para resolver esta duda, Tiempo de San Juan se contactó con la doctora en geofísica y especialista en sismología Patricia Alvarado.

Según la especialista, “los sismos de San Juan estarían en la placa Sudamericana, mientras que el de Chile es muy probable que se deba a la zona de interplacas, donde se pega la Sudamericana y la de Nazca”. Al momento de la consulta, aún faltaban algunos datos ya que solo había un primer reporte disponible. Pero para la doctora, “la génesis fue diferente. Ha sido casualidad que estén tan cerquita en el tiempo, no tienen nada que ver uno con el otro”.

Sobre la posibilidad de relacionar un sismo con otro y así poder predecir, Alvarado sostuvo: “Hoy se está estudiando esto con mucha cantidad de datos, pero no tenemos ejemplos para decir que porque tembló en San Juan vino el otro sismo. En la teoría no lo podemos probar. Somos todos parte de un esquema de dos placas que interaccionan, pero no se puede predecir”.

Además, la geóloga sostuvo que en momentos como estos tiene que prevalecer la calma, y saber que es probable que pueda haber réplicas menores. “No representarían un potencial peligro, quizás puedan sentirse si uno está calmo, en un lugar tranquilo”, sostuvo.

¿Existe la posibilidad de que ocurra algún Tsunami tras este sismo en Chile? Para la doctora, rotundamente no: “Para que tenga ese peligro tiene que tener una magnitud de más de 7 u 8 grados para arriba, como aquél de septiembre de 2015”, indicó.