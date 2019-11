La respuesta de Vialidad Nacional sobre la cuestionada obra en Circunvalación: "Es lo que hay"

Tras una semana de silencio, el Jefe del Distrito 9 de Vialidad Nacional, Sergio Aldunate, habló brevemente con la prensa este viernes sobre el resultado de la obra en la Avenida de Circunvalación. Asumió que la obra no terminó como estaba planeada por problemas presupuestarios y porque no pudieron cumplir con el proyecto inicial de cambiar por completo las losas. A pesar de la queja de los sanjuaninos por la irregularidad de la calzada, dijo que no se debe a un error y que no harán reparaciones. Para resumir, dijo que lo que se ve ahora, "es lo que hay".

Para responder a las críticas de los sanjuaninos, que explotaron tras la habilitación por la irregularidad de la calzada, Aldunate dijo que "es un tema de incomodidad que tienen los usuarios, porque no se cambiaron todas las losas sino que fue un reemplazo". Es que si bien estaba en el proyecto renovar todo el tramo, cuando empezaron los trabajos hubo diferencias entre lo proyectado y lo que se podía hacer y sólo cambiaron algunas partes. Esto trajo otro problema, que es que las losas que antes tenían 12 metros de largo ahora son más cortas y, según el jefe de distrito "el pasar de los autos, al sentir las juntas, por ahí provoca cierta incomodidad".

El resultado final, ya que Aldunate aclaró varias veces que no se harán mejoras ni cambios durante lo que le queda de gestión, es una combinación de parte de las placas preexistentes y las que han realizado ahora, en lugar del recambio total que prometieron en septiembre de 2018. Aun así, el jefe de distrito insistió en que "la calidad de la obra es inobjetable" y dijo que es segura "mientras se maneje en el rango de velocidad permitida que es de 80km/h.

Consultado sobre las obras anexas como pintura de la calzada o señalización, el funcionario dijo que no habrá cambios. Incluso dijo que si se quiere encarar una reparación total del tramo, deberá hacerlo la próxima gestión, ya que ellos encararon sólo "una obra de conservación y no el reemplazo por asfalto que sería "la obra ideal" para todo el sector de Circunvalación que va de Ruta 40 a Ignacio de la Roza.

El presupuesto, un problema

Durante la rueda de prensa, Aldunate reconoció que buena parte de los problemas se debieron a que no llegaba dinero de Nación para terminar la obra como estaba previsto. Dijo que las obras "ideales" no se pudieron iniciar por problemas de dinero y que durante la realización de lo proyectado tuvieron que reducir el recambio primero a un solo tramo y luego a algunas placas de ese mismo sector. Por eso, en lugar de trabajar sobre los 10km comprendidos en el plan original, terminaron haciendo arreglos parciales sobre el tramo de menos de 2km.

Mientras que el presupuesto original anunciado en 2018 era de $75 millones para el total de la obra, lo que se entregó el viernes pasado terminó costando $35 millones. Lo entregado es un 30% de la obra original, según confirmó Aldunate.

Para el funcionario se podría haber hecho algo mejor, pero "estamos en un ámbito presupuestario muy limitado y es lo que se hizo". Consultado sobre si hubo discrecionalidad de fondos de parte de Nación, lo negó y dijo que el recorte fue para todo el país.

El resto de las obras en San Juan



La Circunvalación no es el único proyecto de Vialidad Nacional que ha generado ruido en la provincia. Incluso, uno de los conflictos más graves que tiene la provincia con Nación es por los fondos que tuvo que poner a gestión local para que avanzaran y terminaran las obras en los arreglos de Ruta 40 Norte y Ruta 40 Sur. La reparación del tramo de Circunvalación es la única que se trabajó íntegramente con fondos nacionales. En cambio la 40 Norte se está terminando con fondos sanjuaninos mientras que al Sur, luego de los aportes de provincia, se terminó con un préstamo del BID.