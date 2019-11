Nadie da la cara en Vialidad Nacional por las obras en la Circunvalación que indignaron a los sanjuaninos

A finales de 2018 hablar con responsables de Vialidad Nacional sobre las obras que se iban a realizar en la Avenida de Circunvalación era relativamente fácil, ya que era uno de los proyectos que más promocionaban desde la cartera. Un año después, nadie da la cara en San Juan tras la habilitación de sólo un 20% de la obra original, pero cumplido el plazo total de la reparación que prometieron. A la demora se sumó que luego inaugurado, los sanjuaninos pusieron el grito en el cielo por el resultado, ya que aseguran que quedó en malas condiciones y los autos "van a los saltos".

Tiempo de San Juan intentó comunicarse con Sergio Aldunate, el Jefe de Distrito de Vialidad Nacional y fue imposible. Primero no hubo respuesta por parte del equipo de prensa, al que se le consultó por vía telefónica, y luego en la misma oficina otro encargado del área aseguró que el funcionario no se encontraba. "Está en Iglesia, controlando los trabajos de Agua Negra", aseguraron. Ante la pregunta de cuándo volverá, contestaron que Aldunate "no dice" si se quedará durante la jornada o por varios días cuando visita una obra.

El jefe de obras de Vialidad Nacional en San Juan tampoco estaba disponible para entrevistas, ya que él también se encontraría de viaje, según el equipo de prensa. Con respecto al resto de las autoridades, no tendrían autorización para dar detalles de las obras realizadas en la Circunvalación. Este medio incluso intentó dar con el jefe Regional de Vialidad Nacional, Jorge Foralli, quien en septiembre de 2018 anunció el inicio de la obra, pero tampoco obtuvo respuestas.

Al no haber una inauguración formal, ya que lo único que se anunció fue la habilitación de la circulación, no es posible saber si el resultado actual es el final. En caso de que no lo sea, no se sabe si es un paso transitorio normal o si se debe a un error. Tampoco contestan si Vialidad Nacional insistirá en seguir trabajando en el resto de los tramos, cuántos fondos se destinaron o cuáles fueron los problemas, si los hubo. Lo cierto es que una obra de reparación de más de 10km en 18 meses terminó en trabajos en sólo 2km que demoraron 13 meses y no dejaron contentos a los conductores.

Todas estas respuestas también las espera el Gobierno de San Juan, que aunque no tiene injerencia, podría en caso de que confirmen que así quedará, pedir una evaluación de los resultados, según explicó Juan Magariños, Director de Vialidad Provincial. Aun así, el funcionario local dijo que aunque no lo descartan, todavía no están accionando para intervenir.