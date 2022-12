Vidrieras albicelestes: la creatividad de los comercios sanjuaninos para alentar a la Scaloneta

El fútbol despierta pasiones, alegrías y tristezas en el fútbol argentino, como no ocurre con ningún otro deporte. Sobre todo cada cuatro años, cuando florece el ADN futbolero con la Copa Mundial de la FIFA. Hoy, en las calles no se habla de otra cosa que no sea de la Selección Argentina y la épica final que disputará contra Francia. Eso se traduce en la charla diaria, en la radio, en la tele y en el andar: por ejemplo, en las vidrieras sanjuaninas.