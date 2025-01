Una luz atrás de los cerros sanjuaninos, el llamativo "avistaje" que sorprendió a una turista

luz 2.jpg

Y relató que, “esa luz se veía en la cima del cerro. Consultamos y unos amigos de la zona nos dijeron que ahí atrás no había nada. Lo que más nos sorprendió es que se mantuvo por bastante tiempo, aún cuando pasaron los rayos. Y luego, de golpe, se apagó”.

luz 3.jpg

En ese contexto aseguró, “nos pareció un avistaje ovni. Pero como no conocemos no estamos seguros de qué se trató, por eso se me ocurrió compartir las imágenes”.