Un traje de 42kg y 9 operarios del peligro: secretos de la Brigada Antiexplosivos de San Juan

“No importa si es rojo, azul o amarillo, el cable que hay que cortar siempre es el que traslada la energía”, ese es el primer secreto que develan los miembros de la Brigada Antiexplosivos de San Juan, que depende de la División Bomberos de la Policía. Y confían además que, no tienen un robot, pero sí un traje de 42 kg que usa quien debe desactivar el explosivo. Ellos, son quienes tuvieron que reorganizarse ayer miércoles, después de recibir tres amenazas de bomba simultáneas en distintos edificios de la provincia. Eso, después de haber pasado los tres días del fin de semana largo sofocando incendios avivados por el viento Zonda. Ahora, con más tranquilidad, contaron cómo trabajan, mostraron sus equipos y revelaron las incógnitas en torno a su actividad.

En San Juan son 9 los miembros activos de esta brigada, que estudiaron para ser Policía, se desempeñan como bomberos y se especializaron en la búsqueda y desactivación de artefactos explosivos. Y no sólo les toca calzarse el poncho de “busca bombas” cuando hay una amenaza, sino también durante allanamientos por diversos operativos, cuando se desarrollan eventos deportivos e, incluso, cuando llega a la provincia algún artista o funcionario de relevancia.

“Nosotros nos hemos capacitado en cursos provinciales, nacionales y afuera del país, cada uno con una especialidad dentro de la disciplina. Y trabajamos teniendo en cuenta los procedimientos internacionales”, comienza relatando Rubén Castro, jefe de la Brigada.

Y explica que, durante un operativo, primero hay un grupo de avanzada que realiza la búsqueda y localización. Justamente, son explosivistas que van a buscar y localizar elementos sospechosos. Una vez que se detecta esos elementos sospechosos, se procede a su control con el scanner que permite revisar el interior de los elementos a una distancia de hasta 70 metros. En caso de resultado positivo, interviene el operador de explosivos.

antiexplosivos 4.jpg Imagen que revela el scanner que utilizan para detectar o descartar un elemento explosivo.

Este operador utiliza un traje especial que tiene cierta resistencia. El hombre, observando el tipo de explosivo y dónde está ubicado, debe decidir qué hace. Puede optar por destruirlo, desactivarlo o realizar una apertura controlada. Para cada una de estas alternativas hay distintas técnicas. Se puede realizar una voladura en el lugar o, si no, por medio de carros especiales se traslada los artefactos a zonas alejadas a fin de ser destruidos. "A veces puede ser un quirófano, puede ser un hospital a donde necesariamente tenga que desactivar o puede ser quizá un estacionamiento donde hace una destrucción controlada directamente hace que ese dispositivo explosivo quede totalmente inutilizado”, explica Castro.

Antiexplosivos 6.jpg El traje especial que utiliza quien se acerca al explosivo pesa más de 40 kilos.

Otro detalle que debe tener en cuenta es la configuración de activación que tenga el explosivo. “Hay explosivos que se ubican dentro de los rangos a los que nosotros les llamamos seguros, como son los explosivos militares. Pero hay otros explosivos que son improvisados, que se basan en el ingenio que tiene el terrorista o delincuente. Existen casos en los que, sólo con el hecho de que él haga un llamado por teléfono, o a distancia, o simplemente por la aproximación al paquete, se produce la explosión. Entonces, a todas esas variantes las tenemos que ir teniendo en cuenta”, detalla el Jefe.

Cómo trabajó la Brigada Antiexplosivos durante las 3 amenazas simultáneas de bomba de ayer

“Lo que sucedió ayer en San Juan es que los tres llamados de amenaza de bomba se registraron al mismo tiempo, uno en referencia al Centro Cívico, otro al edificio de Tribunales y el tercero, al Hospital Rawson. Entonces, lo que hicimos fue dividir el grupo para abordar los tres edificios. Mientras que, el operador de explosivos con el traje quedó a bordo de una movilidad, en una locación intermedia entre los tres, para llegar lo antes posible a cualquiera de los lugares en los que hiciera falta”, comentó Castro.

Antiexplosivos 9.jpg

Y sobre cómo trabajaron indicó que, “en todos los casos se realizó una inspección minuciosa. En el Centro Cívico, por ejemplo, se dispuso que la autobomba estuviera a 100 metros del edificio y la ambulancia a 200 metros, para luego ingresar a realizar el rastreo. Se recorrió cada uno de los pisos, se buscó en los armarios e incluso en los bolsos o pertenencias que quedaron en los escritorios y resultaban sospechosos. En los baños, los ascensores, en cada uno de los rincones”.

La misma tarea se desarrolló en los otros edificios, sólo que el Hospital Rawson no fue evacuado. “Lo que se hizo en todos los casos fue ir descartando posibles artefactos intimidatorios o que a nosotros nos llamen la atención. Por ejemplo, en el hospital, en la zona de Pediatría, había una mochila sospechosa. Nos acercamos, retiramos las prendas de su interior, determinamos que no había nada y, posteriormente, entregamos todo al dueño. Afortunadamente, ayer salió todo bien, no había nada y lo que hicimos entonces fue poner en conocimiento a los superiores que la tarea arrojó resultados negativos para que se proceda a trabajar con normalidad en cada espacio”, relató el funcionario.

“La experiencia nos ayuda a estar enfocados. Pero el temor siempre va a existir, porque tenemos una familia, queremos volver vivos y sabemos que son situaciones riesgosas”, Víctor Cabrera, operador de explosivos. “La experiencia nos ayuda a estar enfocados. Pero el temor siempre va a existir, porque tenemos una familia, queremos volver vivos y sabemos que son situaciones riesgosas”, Víctor Cabrera, operador de explosivos.

Para terminar reflexionando que, “afortunadamente fueron falsas alarmas, pero no dejan de generar un costo a la sociedad. Estos avisos implican una pérdida grande para el cuartel, en cuanto a combustible, gastos de personal, gastos de materiales. Y no solamente eso, hay que emplazar autobombas en lugares estratégicos, hacer las evacuaciones correspondientes, se cuenta también con la tarea de personal de salud que espera en las ambulancias, de efectivos de la Policía, es decir, es un operativo grande que se realiza y el gasto es bastante importante”.

Los resultados

Hasta el momento, la Brigada nunca se enfrentó a una amenaza de bomba con elementos explosivos. Aunque sí, se toparon en varios casos con artefactos que se conocen como “intimidatorios”.

“Siempre vamos con la idea de que una amenaza es real. Argentina tiene en su historia los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel y en San Juan hay mucho material explosivo por la minería, depende de en qué manos caiga”, Víctor Cabrera, operador de explosivos. “Siempre vamos con la idea de que una amenaza es real. Argentina tiene en su historia los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel y en San Juan hay mucho material explosivo por la minería, depende de en qué manos caiga”, Víctor Cabrera, operador de explosivos.

Al respecto, el jefe detalló que, “hay que tener en cuenta que nuestra función es buscar y encontrar el explosivo. Nos pasó que en un acto en una escuela de Jáchal encontramos un artefacto formado por una botella con una mecha retorcida y embebida con combustible. Finalmente era un artefacto intimidatorio, con el fin de provocar temor a la población. También hemos encontrado elementos explosivos durante allanamientos, como granadas de mano FNK-2. En esos casos, si estaban activas, se retiraron y se trasladaron a la División Explosivos para pedir una orden judicial y hacer su destrucción. Pero normalmente se trasladan y,si es en cantidades masivas de explosivos, como cuando hemos allanado depósitos que son minerías clandestinas, se trasladan a polvorines o lugares que estén adecuados para el acopio de esa mercadería”.

Las joyas de Brigada

El equipo de brigadistas antiexplosiones de la provincia cuenta con equipos de avanzada, que poseen tecnología estadounidense y han sido adquiridos en los últimos años. A continuación, cada uno de ellos:

* Scanner de rayos X

El equipo de scanner se utiliza en los momentos en que los brigadistas se encuentran con un elemento sospechoso, que puede ser un bolso, una caja fuerte, un vehículo, etcétera. Permite observar lo que hay en el interior del elemento, sin tener que manipularlo y a una distancia de hasta 70 metros lo que hay en el recipiente.

Equipo de escaneo portátil

* Traje de aproximación EOD 10

Víctor Cabrera es el especialista en colocarse el traje, manejarlo y enfrentarse a los artefactos explosivos. Él pesa 83 kilos y el traje, 42 kilos. Se trata de equipo que protege principalmente el tórax, la pelvis y la columna. Pero, sólo soporta el impacto de hasta medio kilos de explosivos, si la intensidad es mayor, el operario sufrirá lesiones. Sumado a eso, el traje está equipado con un equipo de refrigeración que funciona con agua y un intercomunicador para poder comunicase con el exterior.

Traje antiexplosivo EOD 10

* Cañón Irruptor

Es un aparato que se utiliza en caso de tener que implementar una destrucción controlada de elementos identificados como explosivo. Permite realizar la explosión controlada a distancia, sin tocar el artefacto. Para eso, puede expulsar distintos materiales como arena, agua o piezas diversas.