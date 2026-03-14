Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

Todos los detalles del cambio de vida de los peces del lago del Parque de Mayo.

Era una tradición. Ir con los niños al Parque de Mayo y que ellos se acercaran al lago para ver los peces y alimentarlos con comidas tan inadecuadas como migas de pan, galletas o pochoclos. La escena se repitió por años y, aunque pintoresca para muchas familias, no era la forma adecuada de cuidar a las especies que habitaban el lugar. Con el paso del tiempo, la población de peces creció sin control y en condiciones poco apropiadas. Esa situación comenzó a cambiar esta semana, cuando se puso en marcha un operativo especial para retirarlos del lugar como parte de la segunda etapa de la histórica remodelación del espacio verde de Capital, que incluye la renovación del espejo de agua.

Desde el martes, los peces comenzaron a ser capturados y trasladados en un singular “camión pileta” hasta su nueva morada: las lagunas artificiales del Paisaje Protegido Parque de la Biodiversidad. Allí permanecerán definitivamente.

La tarea de captura, traslado y reinserción no es fácil y se realizada de modo coordinado por la Secretaría de Ambiente junto con el Ministerio de Infraestructura. “La Secretaría de Ambiente, en conjunto con el Ministerio de Infraestructura, se encuentra realizando el traslado de peces desde el día martes, del Parque de Mayo al Parque de la Biodiversidad. Eso se debe a las tareas de refacción y mantenimiento que se están llevando a cabo en el lugar”, explicó Melisa Olivero, directora de Ecología Urbana, a Tiempo de San Juan.

Embed - Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

Los ejemplares son llevados al paisaje protegido ubicado en Rivadavia, donde existen lagunas que ofrecen condiciones adecuadas para su resguardo y monitoreo. El operativo se desarrolla todos los días entre las 7:30 y las 16 y contempla dos viajes diarios del camión especialmente acondicionado, que incluso se traslada con custodia policial.

“El transporte se realiza en un camión que tiene aireadores para oxigenar el agua. Además, se les coloca azul de metileno, que es una práctica habitual para ayudar a reducir el estrés en los ejemplares y prevenir infecciones”, detalló la funcionaria.

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Al mismo tiempo, dentro del tanque se realiza un recambio permanente de agua de pozo para mantener las condiciones necesarias durante el traslado.

Hasta el momento ya fueron reubicados alrededor de 700 animales, aunque se estima que todavía quedan entre 200 y 300 más por retirar del lago. Entre ellos hay carpas koi, carpas comunes y sogyo, además de algunas tortugas que también formaban parte del ecosistema del lago.

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“Las tortugas también van a quedar en el Parque de la Biodiversidad porque ahí tenemos tortugas acuáticas”, indicó Olivero.

Por su parte, los patos y gansos que habitan la isla del lago, que son entre 20 y 25 ejemplares, también serán llevados al mismo espacio protegido. “Se va a contabilizar por un lado los machos, las hembras, y se los va a alojar en este paisaje protegido, donde tienen todas las condiciones necesarias para estar bien cuidados, alimentados y monitoreados”, señaló.

Paso a paso, la captura de los peces y cómo será su vida en la nueva morada

Para poder iniciar la tarea, primero se redujo el nivel del lago hasta dejarlo con unos 40 centímetros de profundidad. El agua extraída fue reutilizada para el riego del Parque.

Luego comenzó el despliegue de redes para realizar un barrido completo del espejo de agua, concentrando a los peces en un sector específico para facilitar su extracción con copos, dispositivos con un soporte de caño y redes que permiten retirarlos en pequeñas cantidades.

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De ese modo, actualmente queda muy poco líquido en el lago. Los peces restantes se encuentran en la zona más profunda, donde se instalaron bombas que mantienen el agua en movimiento para asegurar las mejores condiciones posibles hasta que finalice la captura, lo que se espera que suceda a principios de la próxima semana.

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Una vez trasladados al Parque de la Biodiversidad, los peces permanecen en observación y aislados del resto de los animales del lugar. “La verdad es que llevan muchos años ahí estas especies. Son animales de tamaño grande. A simple vista se ven bien, pero van a estar unos días en observación por cualquier tipo de infección o algo que se pueda detectar”, explicó Olivero.

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Posteriormente podrán convivir con las otras especies que habitan el lugar, en las lagunas artificiales y canales del Parque, donde serán monitoreados y alimentados de forma adecuada. “Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad para que sepan que el traslado y la reinserción al nuevo hábitat se está haciendo con criterios técnicos y protegiendo siempre el bienestar de los ejemplares”, remarcó la funcionaria.

Cuándo podrán volver a verse los peces más famosos de San Juan

Mientras se realiza el proceso de traslado y adaptación de los animales, el Parque de la Biodiversidad permanece cerrado al público. Sin embargo, se espera que el espacio reabra la próxima semana para que los visitantes puedan volver a recorrerlo y observar a sus nuevos habitantes.

Allí continuarán las visitas guiadas y educativas que se realizan durante todo el año. Habitualmente, el parque abre de lunes a viernes de 8 a 12 y los fines de semana de 9 a 12. A partir de abril, los horarios cambian y las visitas pasan a realizarse durante la siesta.

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La entrada es gratuita para menores de 12 años, jubilados, personas con discapacidad e instituciones educativas. El público en general debe abonar una entrada de 1.500 pesos.

El plan de renovación del lago y, ¿habrá nuevos peces?

La retirada de los peces se produce en el marco de la segunda etapa del plan maestro de remodelación del Parque de Mayo, impulsado por el Ministerio de Infraestructura. El proyecto prevé una intervención total del lago artificial, uno de los espacios más emblemáticos del principal pulmón verde de San Juan.

La obra contempla la limpieza completa del espejo de agua, la instalación de sistemas modernos de purificación y aireación, iluminación escénica y nuevos surtidores para juegos de agua con chorros que podrán alcanzar hasta 20 metros de altura.

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Entre las novedades más llamativas se encuentra la construcción de un puente peatonal de hormigón armado de más de 57 metros de largo que permitirá atravesar el lago caminando. Además, se restaurarán elementos históricos del Parque, se renovará el borde del lago con iluminación LED integrada y se mejorará la isla central con obras de consolidación del terreno e iluminación ornamental para resaltar su arbolado.

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Mientras tanto, la presencia de nuevas especies en el lago todavía está en análisis por parte del Ministerio de Infraestructura. En ese contexto, desde Ambiente que, en caso de que se realice la siembra de ejemplares se recomendará que se incorporen especies cuya reproducción pueda controlarse.

“Creemos que lo mejor es sembrar alguna especie cuya reproducción se pueda controlar. Por ejemplo, el sogyo es una especie que no se reproduce por sí sola, sino mediante una inducción con hormonas”, explicó Olivero. El objetivo es evitar nuevamente problemas de superpoblación, falta de alimento y deterioro del ambiente.