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Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos?

Salimos a la calle para concer los hábitos de descanso de los sanjuaninos. ¿Cuántas horas dormís por día? y ¿considerás que son suficientes? Mirá lo que nos respondieron.

Por Redacción Tiempo de San Juan
ChatGPT Image 13 mar 2026, 09_03_07 p.m.

En el marco del Día Mundial del Sueño, Tiempo Pregunta salió a la calle para conversar con los sanjuaninos sobre uno de los aspectos clave para la salud y el bienestar: el descanso. La consigna fue simple: saber cuántas horas duermen por noche y si consideran que ese tiempo es suficiente para sentirse bien durante el día.

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Las respuestas fueron diversas. Algunos vecinos contaron que logran dormir entre siete y ocho horas por noche y se sienten conformes con su descanso. Sin embargo, otros reconocieron que el trabajo, las preocupaciones o el uso del celular hasta tarde hacen que muchas veces duerman menos de lo recomendable.

El tema no es menor. Según un estudio realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), el 51% de los argentinos asegura que duerme mal o tiene dificultades para descansar correctamente.

Mirá en el video qué dijeron los sanjuaninos sobre sus hábitos de sueño:

Embed - Tiempo Pregunta: ¿Cuánto duermen los sanjuaninos?
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