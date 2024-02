"Tengo miedo": el mensaje de Yanina antes de ser asesinada por su ex

"No puedo ir mañana te explico lo que me pasa pero tengo miedo de andar que me hagan algo", escribió Yanina en un mensaje viralizado en las últimas horas por sus allegados para demostrar el calvario que vivía la mujer, prefiriendo no ir a ciertas reuniones o lugares por miedo a ser atacada por su ex. Sin embargo, nunca pensó que su femicida la iba a matar a plena luz del día y en su lugar de trabajo.

image.png

Según manifestaron las hijas de la mujer asesinada a este diario, dos jóvenes de 22 y 24 años, Yanina estuvo mucho tiempo con Omar por miedo, sobre todo a que le haga algo a sus hijos. Sin embargo, en mayo del año pasado había decidido terminar con el sujeto que, tras casi un año de persecución y acoso, este jueves logró su cometido y la asesinó.