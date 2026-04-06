"Neeeño": los videos sobre la tonada sanjuanina, otra vez virales

La tonada sanjuanina volvió a copar las redes sociales esta semana con dos videos que se hicieron virales en TikTok, sumando miles de “me gusta” y decenas de comentarios.

Personaje Orlando Pelichotti y su libro de bolsillo para desplazar al celular

Ícono de la pantalla local A un año del adiós: Nina Galván y el legado de una voz que San Juan no olvida

En uno de los clips, compartido por la usuaria janethfunes94gmail.com, un hombre reflexiona sobre cómo cambia su acento al pasar por distintos barrios: “Apenas pasa El Encón, niño, se me cambió el acento. Llegamos la Difunta. Hoy sí compramos semita”, se lo escucha decir, generando simpatía entre los usuarios.

El segundo video, publicado por lucianonosecuanto, recrea junto a su perro el diálogo del “verruga, el perro marrón”, otro clásico del humor local que resonó entre los internautas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041235375494938891&partner=&hide_thread=false Video gentileza: TikTok lucianonosecuanto pic.twitter.com/ItHzfhMzSo — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) April 6, 2026

Entre los comentarios, los usuarios celebraron la identidad sanjuanina: “Aguante mi San Juan neeeñoo” y “Ese audio me da años de vida!” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Los clips muestran cómo la tonada y el humor de San Juan siguen siendo un recurso popular en redes sociales, manteniendo viva la cultura local y generando interacción entre vecinos y usuarios de todo el país.