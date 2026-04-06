lunes 6 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

"Neeeño": los videos sobre la tonada sanjuanina, otra vez virales

Dos videos sobre la tonada sanjuanina se volvieron virales en TikTok esta semana, acumulando miles de “me gusta” y comentarios de usuarios.

Por Redacción Tiempo de San Juan
tonada sanjuanina

La tonada sanjuanina volvió a copar las redes sociales esta semana con dos videos que se hicieron virales en TikTok, sumando miles de “me gusta” y decenas de comentarios.

Lee además
Este 4 de abril se cumplió un año del fallecimiento de la recordada Nina Galván. video
Ícono de la pantalla local

A un año del adiós: Nina Galván y el legado de una voz que San Juan no olvida
Osvaldo Pelichotti.
Personaje

Orlando Pelichotti y su libro de bolsillo para desplazar al celular

En uno de los clips, compartido por la usuaria janethfunes94gmail.com, un hombre reflexiona sobre cómo cambia su acento al pasar por distintos barrios: “Apenas pasa El Encón, niño, se me cambió el acento. Llegamos la Difunta. Hoy sí compramos semita”, se lo escucha decir, generando simpatía entre los usuarios.

El segundo video, publicado por lucianonosecuanto, recrea junto a su perro el diálogo del “verruga, el perro marrón”, otro clásico del humor local que resonó entre los internautas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2041235375494938891&partner=&hide_thread=false

Entre los comentarios, los usuarios celebraron la identidad sanjuanina: “Aguante mi San Juan neeeñoo” y “Ese audio me da años de vida!” fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Los clips muestran cómo la tonada y el humor de San Juan siguen siendo un recurso popular en redes sociales, manteniendo viva la cultura local y generando interacción entre vecinos y usuarios de todo el país.

Temas
Seguí leyendo

Demolieron una histórica casa de Avenida Libertador

Balance: cómo funcionó el Paso de Agua Negra en Semana Santa y para cuándo se planea su cierre

Inhumano: denuncian que un hombre abandonó a su perro en plena ruta sanjuanina y el animal casi es atropellado

Ruta, tormenta y furor: Maccmix revolucionó San Juan con un viaje de "locos"

Sigue la búsqueda de familiares del hombre de 61 años que está solo en el Hospital Rawson: podría ser de Córdoba

El turismo en Semana Santa dejó en San Juan ingresos por $4.800 millones

Una escuela sanjuanina suspendió las clases tras el fallecimiento de un querido profesor

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
nadie se presento a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la unsj por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Por David Cortez Vega

Las Más Leídas

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado
Confirmado

Trágico final en 25 de Mayo: el cuerpo hallado es del fotógrafo que era intensamente buscado

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido
Máxima tensión

Las imágenes del lugar donde fue hallado el cuerpo sin vida de Quiroga, el fotógrafo que llevaba una semana desaparecido

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias
Trágico final

La versión más fuerte que circula sobre la muerte del fotógrafo de 25 de Mayo: fue hallado por dos cazadores y tenía todas sus pertenencias

Nadie se presentó a tomar el cargo: los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios
Educación

"Nadie se presentó a tomar el cargo": los casos que evidencian la fuga de docentes en la UNSJ por los bajos salarios

Los seis detenidos tuvieron que estar en otra sala. De izquierda a derecha: Benjamín Rosales, Rodrigo Tantén, Román Núñez, Pablo Flores, Alexis Colombo y Jorge Mercado.
Justicia

Ajuste de cuentas narco: los nombres de los atrincherados en el barrio Manantiales

Te Puede Interesar

Recuperación de casas del IPV: hay decenas en la mira, que irán a nuevos sorteos
En San Juan

Recuperación de casas del IPV: hay decenas en la mira, que irán a nuevos sorteos

Por Redacción Tiempo de San Juan
Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron
Capital

Atraparon a un narco sanjuanino que tenía pedido de captura: dónde lo encontraron

El recambio de la prestadora gastronómica en la mina Veladero, por una nueva firma se dio tras una licitación cerrada. Detrás del cambio, trabajadores denuncian pérdidas económicas y laborales.
Conflicto laboral

El lado B de un cambio en Veladero: trabajadores sanjuaninos resignaron millones y antigüedad

A cuántos kilómetros de su casa estaba el cuerpo del fotógrafo en 25 de Mayo
Caso resonante

A cuántos kilómetros de su casa estaba el cuerpo del fotógrafo en 25 de Mayo

Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio video
Quién es

Ex Verdinegro, pieza clave y goleador: el paso por San Juan de Ignacio Lago, el jugador de Colón que presentó a su novio