Taxistas empoderadas: se viene en San Juan la app en la que solo ellas conducen

"Yo creo que hay una demanda, un pedido de que la mujer sea chofer. Lo vivimos nosotros y creemos que es necesario. Y eso va mucho, me parece, en el tema de la seguridad porque hay muchas mujeres y hay hombres también que se sienten más cómodos con las mujeres por el trato y por la seguridad también", aseguró Valeria Muñoz, referente de la Asociación de Conductoras Profesionales Unidas en San Juan. Estas poderosas razones las impulsan a armar un servicio nuevo para los sanjuaninos y sanjuaninas: una app para pedir taxis y remises con exclusivamente choferes mujeres. Puede ser la existente en el país She Taxi o una propia, todo está en análisis.

Esta tendencia ya pisa fuerte en varias provincias del país, en las que se multiplica la demanda de mujeres al volante, las ventajas que le encuentran al sistema son varias, sobre todo porque las chicas despiertan más confianza que los hombres en muchos sentidos. En San Juan están en tratativas con el Ministerio de Gobierno para poder salir con una aplicación que permita unificar el funcionamiento del servicio de transporte de pasajeros en coche con chofer mujer.

¿Quiénes son las impulsoras y cómo se gestiona la idea en San Juan? Virginia comentó que "al principio yo estaba con una cámara con hombres, que así empezamos desde cero, éramos tres, cuatro mujeres, y Silvia Pérez, que es mi secretaria en la asociación, estaba agrupada con otro grupo de mujeres y, bueno, la verdad que los hombres siempre nos usaban para escalar, para conseguir reuniones, porque las únicas que conseguíamos reuniones, haciamos cosas, éramos nosotras. Hasta que decidimos un día, nosotras, salirnos de la cámara en la que estábamos y nos juntamos con ella, nos unimos todas las taxistas, colectiveras, para formar la asociación y poder lograr la entrega de licencias, las capacitaciones y crecer con personería jurídica, todo como nos encontramos en el día de hoy".

En este largo camino de armar un sistema para llamar a mujeres remiseras, falta terminar con la parte oficial la regulación de cómo entrarían a jugar en el mercado local. "A grandes rasgos hemos completado que con las mujeres se logre una entrega de licencias en mayor cantidad, cosa que no se había hecho nunca en San Juan, porque en las entregas siempre había una o dos mujeres nada más. También que las mujeres se capaciten, que logremos tener congresos y que vamos encaminándonos a una federación nacional también con otras provincias. De ayudar a compañeras a que se sumen, a que encuentren una salida laboral en el taxi, en el colectivo, en camiones. Hemos hecho experiencias en Veladero, con la empresa 20 de Junio, hemos logrado muchas cosas y todavía nos faltan muchas más por lograr", enumeró la dirigente.

En la entidad que las nuclea, CPU, hay taxistas, remiseras, colectiveras, conductoras de camiones gigantes en las minas, es decir, en amplios rubros. En la Asociación reportan casi 100 mujeres, de las cuales casi 70 son taxistas. Hay más mujeres por fuera de la asociación. En San Juan, Virginia calcula que debe haber 120 mujeres choferes en total, con las que están fuera de la asociación y dentro manejando taxi. Aseguró que "el 90% trabaja en la empresa Oeste. Hay dos o tres mujeres que trabajan en la empresa La Nueva y en Del Bono creo que son dos".

La meta de la app: ¿She Taxi?

En el país, el antecedente más fuerte es She Taxi, herramienta que fue impulsada por María Eva Juncos y diseñada por el ingeniero Pablo Botta. Opera desde 2017 en Rosario. Poco a poco, se fue expandiendo a otras ciudades, como Córdoba y Santa Fe. Cuenta con más de 400 conductoras registradas activas y, desde su lanzamiento, solo en la ciudad de Rosario realizó más de 1,4 millones de viajes, según publicó Infobae en mayo de 2021 cuando se empezó a convocar a taxistas y choferes mujeres de la CABA a sumarse.

"De SheTaxi, hemos hablado muchas veces con María Eva Juncos. Hace dos años más o menos, tuvimos la decisión de hacerlo, de traer la aplicación y empezar a trabajar nosotros con She Taxi. Pero bueno, a partir de ahí es donde nace Oeste Mujeres, porque Daniel nos llama, nos pide que trabajemos con una empresa de la provincia, que sería abrirle un poco las puertas a Uber, si traemos ese tipo de aplicaciones. Bueno, para evitar conflictos con el sector y a la vez esperando que crezca el número de mujeres, porque éramos pocas para la demanda de viajes que teníamos, accedemos a trabajar todas con Oeste y que se genere Oeste Mujeres", explicó.

La idea, dijo, es que cuando se genere la aplicación es que trabajen todas las mujeres del sector, "porque la verdad que nos va a faltar cubrir la demanda de viajes, eso lo sabemos. Así que bueno, la idea es que participen todas las que quieran hacerlo. Yo estimo que 100 mujeres contamos para trabajar".

Por el momento las conductoras profesionales consiguieron hacer un grupo fuerte, formaron la asociación sin fines de lucro. "Si se genera la aplicación o algo así, yo creo que se debería generar y darle otro tipo de carátula. Bueno, eso se debería ver, si hay que generar y abrir una empresa, eso lo debe estipular Tránsito y Transporte", aclaró destacando que siempre están pensando en un sistema avalado por Gobierno. Este dato no es menor, porque Uber se instaló en la provincia el año pasado y la parte oficial lo consideró entonces y lo sigue considerando ilegal.

"Con el gobierno nuevo hay muy buen diálogo siempre que requerimos hablar con el Secretario (de Tránsito y Transporte Provincial, Marcelo Molina), con la ministra (de Gobierno, Laura Palma), no hay ningún problema, se accede al diálogo, hay diálogo abierto. Pero nos gustaría que se mostrara un poquito más de eso que sentimos los y las taxistas que está faltando, que es el defender al auto legal, al taxi legal que sí tributa y que sí le da plata al gobierno todos los meses. De todas maneras creo que este Gobierno recién está empezando, tiene muy poquito tiempo y bueno les queda un largo camino".

En la parte oficial, esta movida de las mujeres taxistas y remiseras tiene aprobación. El secretario de Tránsito y Transporte provincial, Marcelo Molina, dijo recientemente a Tiempo de San Juan que está al tanto de esta organización y de los intentos por armar el sistema de la app, a la vez que "hay una demanda cada vez mayor para tener mujeres al frente del volante. Se van a enojar los varones, pero lo que te comentan las chicas es que a veces la mamá tiene más confianza para el manejo del adolescente y estas cosas".

Fecha de lanzamiento todavía no hay, pero querrían que fuera este año. Esto, porque no definen si la mejor opción sería She Taxi o generar una aplicación propia. "Eso todavía no lo hemos decidido y lo daríamos a conocer seguramente por los medios de comunicación y, a la vez, dando a conocer a cada pasajera el servicio nuevo de mujeres, por supuesto".

Mujeres, muy solicitadas

"Yo creo que es importante que San Juan cuente con un servicio de choferes mujeres porque lo vivimos día a día con la demanda que cada una de nosotras tenemos permanente. Ya sea si nos disponemos a trabajar con la aplicación de Oeste, siempre hay viajes que piden solo chofer mujer. Si estamos en la calle y nos ven que somos mujeres, nos paran. Ay, dicen, vi una mujer y por fin encontré una mujer. Como si siempre les fuese difícil encontrarnos. Y desde ahí nos piden el teléfono para empezarnos a llamar a nosotras porque no les toca siempre una mujer. Y esa persona se lo comparte a la hija, a la amiga, y nos empiezan a llamar y a llamar. Y al final terminamos muchas veces trabajando toda la mañana o toda la tarde solo con clientes y no nos podemos poner a disposición de la empresa o de la aplicación que estemos trabajando", aseguró Virginia.

¿Cómo cae esta iniciativa en un mercado dominado por los hombres? "En el trabajo que estamos, por decir en el taxi, compatibilizamos con los clientes bien, con la empresa también sin ningún problema y con los compañeros también. Gracias a Dios en San Juan hemos tenido siempre medianamente buen trato con los compañeros, no se nota una discriminación, un atropello como en otras provincias que sí hay mujeres que sufren bastante eso. Acá en San Juan no, acá es como muy aceptado el trabajo, ya están los chicos, digamos que lo han digerido, han aceptado de prepo. Y con la empresa Oeste, si bien nosotras siempre hemos contado con el apoyo de ellos, cuando hemos querido hacer algo, con congresos, con todo, por parte de la empresa y de compañeros del sector, no tenemos ningún problema", aseguró Muñoz.

Por estos días, 25 mujeres choferes sanjuaninas están participando en Bariloche del Tercer Congreso Nacional de Mujeres Conductoras 2024. El Segundo, el año pasado, se hizo en San Juan, lo que demuestra que las choferes mujeres locales se hacen notar fuerte no solo en sus pagos, sino también en el país.