Suicidio en San Juan: 50 casos en menos de un año, consejos para prevenirlo y un testimonio conmovedor

depresion.png

Desde el área de Salud Mental informaron que en el año se han consumado 50 suicidios. Si bien no hay un rango de edad definido, la licenciada Karina Más señaló a este medio que la mayoría de los casos son personas jóvenes, menores de 25 años. Un dato no menor es que durante el 2021 San Juan registró 60 suicidios.

Los factores son múltiples, entre los que se encuentran abuso de sustancias, falta de aceptación social, problemas intrafamiliares, situaciones sentimentales problemáticas, conflictos de identidad de género o sexual, violencia física, verbal, acoso de pares, bullying, entre otros. “Solo cerca del 2% de los casos del corriente año habían registrados intentos previos de suicidio”, señaló la licenciada Más. Para que la prevención sea efectiva, las acciones deben implementarse de manera inmediata.

depre.png

Prevención, atención y contención, los ejes del Programa Provincial de Prevención del Suicidio

Dentro del área de Salud Mental del Ministerio de Salud se encuentra el programa provincial que aborda desde hace 10 años el suicidio. En trabajo coordinado con los centros de salud, se hace hincapié en la prevención.

La referente del programa, Karina Más, comentó que se aborda el suicidio desde tres aristas. Por un lado, se encuentra el trabajo de prevención; con campañas en los medios de comunicación, capacitaciones y charlas en escuelas, espacios comunitarios, centros de salud y la fuerza policial. “Las capacitaciones son sobre la temática, cómo abordar un caso, cómo detectarlo a tiempo y cómo poder ayudar con la derivación oportuna”. Por otro lado se encuentra la atención profesional, que se realiza a través de los equipos de salud de la provincia, o con derivaciones a profesionales del área privada. El tercer eje de trabajo es la contención, que consiste en un abordaje psicosocial e integral para que la persona que pensó en suicidarse cambie su perspectiva.

salud.png

“La mayoría de la gente sí pide ayuda, pero muchas veces las personas con intentos de suicidios no son constantes en sus tratamientos y se produce un problema en el seguimiento y en el abordaje, por eso la importancia del entorno. Cuando hay un indicador de riesgo, que es un intento, se pone mucho el foco en la persona y en el entorno”, agregó Más.

Comisión de Prevención de Suicidio, el espacio que nació por la demanda de psicólogos

Fue a mediados de agosto, ante la inquietud de los colegiados, que se creó la comisión en el ámbito del Colegio de Psicólogos. Melisa Rodríguez, una de las integrantes de la comisión, explicó que, si bien se trabaja de manera conjunta con el programa provincial del Ministerio, se generó la necesidad de reforzar las herramientas que tienen los profesionales para poder realizar una correcta contención ante casos de intentos o suicidios consumados.

“Dentro de un consultorio privado puede aparecer esta situación, y hay que identificar los factores, determinar el riesgo en el que se encuentra la persona y, desde ahí, o se deriva a una guardia psiquiátrica o se les comunica a los familiares. Ante casos así el profesional debe tener una mayor capacitación. La comisión surge por la inquietud de los profesionales, pero también como una demanda pública. Dentro de la psicología tenemos un montón de problemáticas y cada una no se puede abordar específicamente desde el Colegio, pero atentos a lo que está pasando, buscamos un espacio para dar respuesta, sobre todo a los profesionales”, remarcó la licenciada Rodríguez.

Acompañamiento y contención a la comunidad educativa, el trabajo de la UNSJ

Algunos los casos que generaron conmoción este año fueron de alumnos de institutos preuniversitarios. Si bien desde la alta casa de estudios desde el año pasado se estaban coordinando acciones para trabajar en materia de Salud Mental, los casos de suicidios aceleraron las acciones.

La secretaria Académica de la UNSJ, Rosa Ferrer, reconoció que el suicidio es una problemática que genera preocupación dentro de la comunidad educativa. Es por ese motivo que se ha capacitado a los miembros de la comunidad con distintos profesionales para trabajar en la contención, el acompañamiento y la escucha activa. “Quienes han manifestado ideas suicidas, han estado acompañados por profesionales de la universidad hasta la derivación a un profesional. También nos estamos asesorando sobre cómo actuar. Desde la UNSJ entendemos que de esto se habla, no se oculta”, afirmó.

El trabajo no solo es con los estudiantes del nivel preuniversitario, sino también en distintas facultades, donde se trabajan acciones en cada casa de estudio.

Ministerio de la Escucha, la propuesta de la Iglesia para combatir el suicidio

“Quienes están en el Ministerio de la Escucha no son profesionales en su mayoría, pero estamos en el proceso de brindar recursos de conocimiento general, de psicología, teología, espiritualidad y ciencias humanas para un abordaje integral y una mejor contención”, dijo Rosana Luna. Si bien el grupo como tal aun no está activo, se están ultimando detalles para retomar la actividad en el corto plazo. Es que este grupo hace tiempo funcionó como tal y ahora quiere reiniciar su labor social.

Rosana comenta que han tenido casos de personas que se acercaron buscando contención, manifestando que por distintos motivos habían tenido intenciones de quitarse la vida. “Buscan no solo ser contenidos, sino encontrar un sentido de la vida, una mirada de esperanza. También hemos tenido casos mayoritarios de familiares y amigos de personas que se suicidaron y les cuesta afrontar esta situación, se sienten culpables por no haberse dado cuenta, y es ahí donde brindamos una escucha activa”.

El trabajo de la pastoral de la escucha se enfoca precisamente en ofrecer un espacio de confianza que sea confidencial donde, quien se acerque, sea católico o no, pueda ser oído, manifestar de manera libre sus emociones y recibir contención.

image.png

Hablar del suicidio no es promoverlo, es prevenirlo

“Soy Adriana Ferreira, mamá de Celeste Loza, que el 16 de febrero del 2018 decidió suicidarse con 17 años”. Así se presenta Adriana, quien tuvo que atravesar una de las situaciones más difíciles para un padre.

Adriana reconoce que luego del suicidio de su hija se hizo cuesta arriba continuar. “Uno cree que nunca le va a pasar, más cuando ves que tu hija esta radiante, feliz, pero debajo de esa sonrisa no era feliz. Por mucho tiempo trate de volver el tiempo atrás y buscar alguna señal, algo que no haya visto”, relata. Reconoce que, cuando Celeste terminó con su vida, el suicidio no era un tema del que se hablara mucho, por lo que considera que no hubo abordaje que evitara el triste desenlace.

Si enterrar a una hija que decidió quitarse la vida es difícil, más difícil es continuar, pero Adriana reconoce que sacó fuerzas para seguir adelante gracias a sus hijos Mariana, Luz y Rodrigo y al Grupo Renacer. “Luego de la muerte de Celeste la vida fue distinta. Con el tiempo entré al Grupo Renacer, donde aprendí a aceptar, a trascender, a cambiar el dolor por el amor inmenso que le tengo a mi hija”, reconoce.

image.png

Hoy, desde su experiencia, trabaja en la prevención, para que ninguna persona llegue a tomar la decisión que tomó Celeste. Pero también en acompañar a los padres que llegan al grupo, tratando de mostrarles que aún hay esperanza. Afirma que a la sociedad le falta empatía, que se debe estar para quien sufre en silencio. “Las personas que se suicidan no es que no valoran la vida, sino que están en una crisis enorme y no saben cómo pedir ayuda. El estar ya es de gran ayuda”.

“La vida ha sido difícil, pero no fue imposible continuar. Todo se basa en cómo miramos la vida. Lo lindo y lo bueno ha sido tenerla en mi vida. La partida de ella fue lo más difícil que me ha tocado, pero me quedan mis otros hijos que me necesitan", reflexiona Adriana, quien a cuatro años de la partida de Celeste, prefiere hablar del suicidio, compartir su historia, ser cuidadosa pero haciendo foco en que hablar es fundamental para evitar más casos.

Cómo prevenir el suicidio desde casa

Hablar del tema es fundamental. Brindar la seguridad suficiente para que todos sepan que se encuentran en un espacio confiable donde pueden contar qué les pasa, sobre todo si se trata de adolescentes. Proponer una escucha activa, interesarse en los planteos que se realizan y no minimizar enojos o malestares, por el contrario, evitar juzgar y ponerse en el lugar de la otra persona. Estas son algunas de las maneras de prevenir, de estar para quien lo necesita desde la empatía.

Si algún miembro de la familia ha manifestado o mostrado conductas relacionadas al enojo, la ira, tristeza o expresado ideas suicidas, la búsqueda de un profesional es primordial para evitar tristes desenlaces.

¿Dónde pedir ayuda y asistencia?

*Línea de Asistencia al Suicida – 08003451435

* Programa Provincial de Prevención de Suicidios - Email: comisionprevencionsuicidio@hotmail.com o acudiendo al centro de salud más cercano

* Servicio de Psiquiatría del Hospital Rawson - Interno: 2102 (lunes a viernes de 7.00 a 13.00)

*Arzobispado de San Juan de Cuyo – 4222578

* Grupo Renacer San Juan Centro – Reuniones los primeros y terceros sábados del mes a las 18. Laprida 126 oeste (entre Sarmiento y Entre Ríos)