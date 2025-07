Sugo, en Paren las Rotativas: sus inicios, la transición al streaming y cómo percibe la sociedad sanjuanina

Con décadas de trayectoria, Sugo habló sobre su adaptación al nuevo ecosistema de medios digitales, donde el vivo dejó de ser el centro de la escena: "El streaming no se consume en vivo, sino on demand. La gente te ve cuando quiere y a la hora que quiere. Sigo haciendo lo mismo, pero incorporando ciertas particularidades. No hay que hablar del ya. Para las cosas inmediatas están las redes", sostuvo.

Para el periodista, el nuevo formato le permitió recuperar cierta libertad perdida en los esquemas tradicionales: "Es un nuevo formato con libertad. Te permite consumirlo cuando vos quieras y donde vos quieras. Todos vamos madurando y le vamos encontrando el gusto al tango cuando somos viejos".

La charla también giró hacia lo personal. Con honestidad brutal, Sugo compartió cómo el paso del tiempo fue moldeando su carácter: "Sigo siendo el mismo Sugo de siempre, pero más maduro, menos vehemente. No soy tan explosivo. A medida que me puse más viejo, me comí más sopapos. Me puse más duro, reflexivo. Sigo teniendo mis principios. Tengo palabra. El no es no, el sí es sí. Eso me ha traído muchos problemas y solamente dos amigos".

Una de las anécdotas más recordadas de la noche fue su encuentro con el exmonseñor Alfonso Delgado, con quien tuvo choques públicos años atrás: "Nos cruzamos en un casamiento y tuvimos una muy buena charla. Es un hombre culto, astuto e inteligente. Me dijo: ‘La verdad te hará libre, pero te dejará solo. Depende de vos tomar la decisión de vida’. Es una frase que hasta el día de hoy la mantengo".

image

También se permitió una confesión dolorosa: "Tengo dos amigos. En nuestra profesión hay etapas. Muchos de los que creemos que son amigos, en realidad tenían un interés. Me jodió. Me sentí estafado." Y recordó con afecto a un empresario sanjuanino fallecido: "A quien extraño es a Jaime Bergé. Fue un tipazo, con códigos. Hoy me llevo bien con algunos del ambiente empresarial."

Cuando la conversación viró hacia lo social, Sugo no esquivó el filo: "En términos comunicacionales, San Juan no cambió nada. La provincia creció, sí, pero socialmente cambió muy poquito. Las familias patricias son patricias. Si no sos hijo, amigo o pariente, no hay nada. Si no tenés algo con qué defenderte, estás en el horno." Y remató con una sentencia contundente: "Si querés saber cómo está San Juan, mirá la Justicia. Es el fiel reflejo de la sociedad. Esta provincia se resiste a evolucionar." Recordó su investigación junto al periodista Enrique Merenda sobre los exámenes amañados del exfuncionario judicial Luis Recio: "Con el negro Merenda hicimos la investigación. Nada cambió."

Como en todo recorrido de vida, hubo lugar para rememorar los primeros pasos. "Arranqué en Radio Cordillerana con Rodolfo Quiroga. Empecé como operador en VHS. Se grababa de MTV. Después empecé la facultad de comunicación, con compañeros como Leonardo Domínguez, Gabriela Moreno y Mauricio Bazán. Fue una camada tremenda."

Su llegada a trabajar con Ricardo "el Negro" Olivera fue, como era de esperarse, sin contemplaciones: "En 2002 entré a trabajar con el negro. Nos recibió con un reto. De entrada nos dijo que no. Ni un hola. Nos dijo: ‘Así, nunca más. Acá se trabaja de traje y corbata’. Agarré el traje de egresados. Es y será mi maestro."