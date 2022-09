Sin marcha, con fecha de juicio y el cráneo que no fue: 18 años sin Raúl Tellechea

En esta oportunidad la familia e integrantes del grupo “Todos X Raúl” tomaron la decisión de no realizar la tradicional marcha que año tras año convoca a cientos de personas en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo. Su hija, Mariana Tellechea , señaló a Tiempo de San Juan que la decisión es porque cada año la marcha cargaba con el reclamo por verdad y justicia. “Nos parecía que una marcha era reclamo y enfrentamiento ante un Tribunal que no conocemos. Reconocemos que el sistema judicial, luego de mucho tiempo, nos ha dado una primera respuesta, que es la llegada a un juicio oral y público. Hacer un reclamo ante una situación que no sabemos cómo va a desarrollarse nos parecía enfrentarnos de manera precipitada y prejuzgando a un Tribunal. La decisión de no hacer la marcha está fundada en la expectativa y el voto de confianza que le tenemos al Tribunal”, señaló.

WhatsApp Image 2022-09-28 at 12.32.04.jpeg

Tanto el abogado Conrado Suárez Jofré como la familia de Tellechea esperan con gran expectativa el inicio del juicio, que será el 12 de diciembre. El proceso contará con 260 testigos, por lo que estiman tendrá una duración de aproximadamente un año, con audiencias semanales.

image.png Los hijos de Raúl Tellechea

“Creemos que el juicio se desplegará y el Tribunal responderá a la altura de las circunstancias. Es un caso histórico en San Juan, nuestra lucha es histórica y esperamos que el Tribunal pueda observar esto, pueda reconocerlo. Esperamos que se desarrolle de manera justa y con condenas justas”, dijo Mariana.

El juicio por la desaparición forzada de Raúl Tellechea tendrá a 10 imputados en el banquillo de los acusados: Luis Moyano (miembro de la comisión ejecutiva de la Mutual del Personal de la UNSJ y secretario de Promoción Social del gobierno de José Luis Gioja), Miguel del Castillo (exintegrante de la mutual de la UNSJ), Eduardo Oro (exintegrante de la mutual), Luis Alonso (exintegrante de la mutual), Sebastián Cortés Páez (supuesto arrepentido), Miguel González (exjefe de la Policía de San Juan), Mario León (exjefe de Seguridad Personal de la Policía), Alberto Flores (expolicía exonerado de la fuerza), Juan Marcelo Cachi (exsecretario del Consejo de la UNSJ) y Aurora Ahumada (empleada de la Mutual).

image.png Archivo marcha por Raúl - Imagen de Mariana Tellechea

El caso Tellechea tomó mayor relevancia este año a diferencia de otros, no solo por la confirmación de la fecha del juicio, sino por el hallazgo de un cráneo en las inmediaciones del Dique de Ullum, que no era de vieja data. Nada indicaba que podía ser Raúl, pero muchos especularon con ello. Fueron largas semanas a la espera del resultado del Equipo Argentino de Antropología Forense, que finalmente confirmó que no se trataba del ingeniero. “El tema del cráneo lo vivimos con muchas expectativas, pero a lo largo de estos 18 años hemos aprendido a no anticiparnos a los hechos e ir tomando cada novedad, cada evento paso a paso, a medida que sucede. Estuvimos con nuestras expectativas controladas, sabiendo que si bien existía probabilidades de que sea, existían probabilidades que no sea”, comentó Mariana.

image.png

Para ella la noticia confirmando que el cráneo no era de su padre la afectó en un doble sentido, como remarca. Por un lado, desde lo afectivo, ya que reconoce que de haber confirmado que era Raúl, hubiera comenzado otra etapa del duelo, una más real. “Si bien tengo la certeza del homicidio de mi papá, no es lo mismo tenerlo como un pensamiento a tener una prueba”, apuntó. Por otro lado, desde lo judicial, al mencionar que, si bien la aparición del cuerpo no cambia las posibles condenas, si se consideraría un agravante.

image.png

Pese a que no se marche, los hijos de Tellechea e integrantes del grupo “Todos X Raúl” mantendrán un encuentro en la noche de hoy, para que la fecha no solo no pase desapercibida, sino para enfocar toda la energía en la preparación del juicio, donde se pretenderá demostrar que la desaparición del ingeniero en 2004 fue forzada por una supuesta maniobra fraudulenta con fondos de la mutual de la UNSJ que el ingeniero habría detectado.