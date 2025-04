Shica Kumbia vuelve a la carga para visibilizar el abandono paterno

La música es un gran medio propagador de emociones y realidades. En muchas ocasiones las letras de las canciones dejan a la vista de todos -o mejor dicho llegan a los oídos de todos- para exponer lindos momentos, pero también pueden aparecer para visibilizar escenarios no tan lindos y felices. ‘Cumbia Sexi’, el nuevo tema y video de Shica Kumbia Nena (Celeste Castro), se presentan apuntalando la injusta y desgastante calvario que viven muchas sanjuaninas a las que los padres de sus hijos abandonan en lo económico y principalmente en lo afectivo.

Abordando el disparador de su composición, la cantante expuso: “La canción muestra una situación muy común lamentablemente de un tema como la cuota alimentaria, y los mundos que se generar alrededor de las crianzas de las mamás solas con sus hijos. Del cliché de lo que se piensa que las madres que reciben la cuota alimentaria hacen con ese dinero, que muchas veces está por debajo de lo mínimo que determina la Justicia”.

“Muchas veces se juzga la crianza y de la mujer por el solo hecho de ser madre. Está contado y cantado como una ‘descansada’ de todo eso que se cree. La invitamos a Flower (Florencia Savastano) porque en la parte que participa yo pensé que era ideal para alguien que rapeara y Fago (el productor de musical) me habló de ella. Pegamos toda la onda creativa y ella escribió algo sublime para esa parte. Salió una hermosa cumbia cuyana de justicia social sobre los deudores paternales. Me inspiró mucho una frase que leí que dice ‘Detrás de una padre ausente o deudor y narcisista, hay una madre sobrecargada. Desde mi lugar de artista, con las herramientas que cuento, tengo la fortuna de poder hacer catarsis de teman que me atraviesan y de alguna manera buscar sanar. Y en este caso como la voz de muchas mujeres que están luchando por la cuota alimentaria o el abandona paternal tanto económico como afectivo”, agregó Celeste.

El gran laburo sanjuanino tras el video de ‘Cumbia Sexy’

Materializar la idea que Shica Kumbia quería para su nueva canción implicó un gran laburo de logística en lo artístico y en lo económico: “Pensar en un video clip para mí es una parte muy importante porque es como voy a mostrar esa historia que se armó con esa letra y música que se armó. Soy actriz y es un parte del proceso que disfruto mucho porque amo armar esos mundos para lo visual”.

“Se necesita mucho dinero para producir y yo he encontrado un sistema para conseguirlo. Hago rifas con premios de amigos que tienen emprendimientos y brindan servicios a cambio de sporsoreo en el video con sus marcas y logos. Así junto el dinero para pagar los cachés de los artistas y de filmación, que es un montón. Pero a su vez me encanta que a través de esta movida se genere una red de trabajo para muchos colegas de diversos roles. Producir es algo que hice muchas veces para proyectos que me contrataban y ahora lo estoy haciendo 100% para el mío”, agregó Celeste, quien además una vez más puso en valor los distintos escenarios que tiene San Juan porque “me parece interesante siempre mostrar lugares de la Provincia. La idea del proyecto es contar historias locales y mostrar la idiosincrasia del lugar, mostrar paisajes y rincones populares que expongan nuestra identidad”.

Ficha técnica y artística

Canción

Productor musical: Fago.

Composición, canto y coros: Shica Kumbia y Flower The Human.

Mix y máster: Mati Bazán.

Grabación: Pichana Records.

Video

Dirección, producción, casting y edición: Celeste Castro.

Cámara y montaje: Santi Guirado.

Actuación: Anahí del Valle, Pipa Molina, Salomé Villalba, Silvia Selva, Ivonne Núñez, Sonia Benítez, Marita Morales, Mayra Jofré, Brenda Sánchez, Luz del Alba Ramona, Clauido Abadía, Samuel Ontiveros, Franco Núñez Araya, Lucca Núñez Araya, Cande, Menseguez, Cámara y montaje: Santi Guirado, Vale Lategano, Leila Kim.

Vestuario: Resguardo Laboratorio, Rosa Montosa y Celeste Castro.

Iluminación: María de los Ángeles Carbajo.

Peinado y uñas: Turmalina Estética.

Maquillaje: Brenda Sánchez.