Celeste Castro, una remadora del arte

Desde chiquita, la artista oriunda de Rivadavia se sintió atraída por el canto, aunque la actuación siempre fue el centro de su universo artístico. Trabajó su voz como una herramienta más para su carrera como actriz, pero la música siempre estuvo en su vida, tanto como un medio de expresión como un refugio. Recuerda que su primer acercamiento al mundo musical fue en el Coro Pre-Universitario, luego continuó formándose con maestros como Adrián Sorrentino en Mendoza y, cuando volvió a San Juan, con Pierina Ciallella. A pesar de su amor por la música, nunca aprendió a tocar instrumentos, algo que lamenta un poco hoy, pero que no la detiene. “Me hubiese encantado tocar algún instrumento, porque ahora me haría mucha falta”, dice con una sonrisa. Sin embargo, el canto sigue siendo una de sus herramientas más poderosas y, hoy por hoy, lo está usando como base de su proyecto más personal: Shica Kumbia Nena.

El nombre de la banda tiene una historia divertida detrás. “Con una amiga en Mendoza siempre nos decíamos 'oye shicaa' y quedamos con ese apodo, 'shica'. Cuando empecé con este proyecto, no dudé en ponerle ese nombre y agregarle el toque de 'cumbia nena', que es el estilo con el que me identifico”

Este proyecto, que empezó como una semilla en Buenos Aires alrededor de 2013/14, cuando fue seleccionada para ser parte de una banda de cumbia, es ahora una fusión de todo lo que ella aprendió a lo largo de su vida artística. En ese entonces, la banda en la que formaba parte, Koraje, buscaba revivir los clásicos de la música disco en cumbia. Aunque ese proyecto no prosperó, le sirvió como la chispa para empezar a crear su propia música y darle forma a Shica Kumbia Nena. Esta banda es más que solo cumbia: es un espacio donde fusiona todas sus pasiones, desde la música hasta el teatro y la escritura. Celeste remarca que cada canción es como una pequeña obra de teatro, con una historia propia que contar, una escenografía que construir y una emoción que transmitir.

Aunque su familia no tenía antecedentes artísticos, la cantante sanjuanina nunca dejó que eso la frenara. Al principio, sus padres no veían con buenos ojos que ella se dedicara al arte, temían por la inestabilidad del medio y la falta de un futuro claro. Aun así, desde chica, Celeste mostró una independencia feroz. A los 18 años se fue a Mendoza a estudiar Arte Dramático en la UNC, a pesar de que eso generó muchas fricciones en su familia. "Mis padres no lo entendían, pero la independencia me permitió siempre hacer lo que quería", recuerda. Claro que a esto se sumó la falta de recursos, algo que tampoco la detuvo y sí la motivó a trabajar el doble.

Como gestora cultural y productora artística, pudo aprender a manejar su propio proyecto, a conseguir sponsors, a organizar rifas y a gestionar el financiamiento para que su música siga creciendo. "Es difícil porque no hay instituciones que subsidien este tipo de proyectos, y yo prefiero no ponerme a hacer miles de papeles para concursar. Me parece tedioso, así que busco otros caminos", dice. En lugar de esperar por ayudas externas, se dedica a producir su proyecto con las herramientas que tiene a su alcance, a generar vínculos con marcas, y a crear un ambiente de colaboración entre artistas que la ayuden a llevar adelante su pasión.

Hoy en día vive inmersa en su arte, con un pie en la música y otro en la actuación. Está trabajando en la creación de canciones originales, grabándolas, haciendo videoclips y preparando su futuro álbum, que tiene en mente con ocho canciones. Aunque no se compromete con fechas, lo que sí tiene claro es que su sueño es tener su propia banda y poder salir a tocar, ensayar mucho y ofrecer un espectáculo que disfrute tanto como ella imagina. Pero ser artista no es fácil, y menos cuando se tiene una familia que mantener. “Mi vida artística no es nada liviana económicamente hablando, pero sé que en algún momento todo esto traerá sus frutos. Por ahora, me llena de satisfacción estar conectada con el arte, sin que me aplaste solo ser mamá que trabaja para sostener la familia”, expresa.

Recientemente, Celeste tuvo la suerte de participar en un proyecto que la emocionó mucho: fue parte del videoclip de la colaboración entre Bersuit Vergarabat y La Delio Valdez, “El Cumbión”. Esta experiencia, más que un trabajo, fue un aporte al crecimiento de su propio proyecto, ya que además de ser un reconocimiento, le permitió conectar con otros artistas y sumar visibilidad a Shica Kumbia Nena.