Celeste Castro y el inagotable talento de la 'Esquina Colorá'

Embed - Shica Kumbia Nena - LA ESQUINA COLORÁ | Video Oficial

-¿Cómo empieza tu vínculo con el mundo artístico?

-Mi mamá me mandó a declamación, una actividad que era muy normal en mi infancia, y ese puede decirse que fue el comienzo del vínculo. Cuando años más tarde yo me fui a estudiar teatro a Mendoza, mis padres me dijeron que me quedara en San Juan a estudiar y siguiera haciendo teatro, y ahí le dije a mi mamá que ella me había metido en esto (Risas). Ahí empecé con la poesía, de hecho me encanta escribir y ahora estoy experimentando con las canciones.

WhatsApp Image 2024-07-21 at 09.00.20.jpeg

-¿Y de ahí declamación al teatro?

-Sí. Cuando yo iba al secundario al Colegio Nacional y me tomaba el colectivo en la puerta del Instituto Alemán. Me tomaba el 17 y una vez vi un cartel en el que decían que enseñaban teatro. Entré, pregunte, empecé y me copé con el teatro. Mi profe era Oscar Kümmel y todo el secundario lo hice mientras estudiaba teatro.

Con Kümmel viví el enamoramiento total por el teatro Con Kümmel viví el enamoramiento total por el teatro

-Oscar Kümmel, un prócer del teatro en San Juan, ¿no?

-Sí, con él viví experiencias muy locas. Éramos chicos y ya con nuestras obras viajábamos a festivales. Yo ahora que soy madre son muy enroscada con More y yo le digo a mis padres cómo me dejaban ir con gente más grandes y ellos responden que eran otros tiempos. La verdad que nunca me pasó nada y siempre estuve muy protegida. Con Kümmel viví el enamoramiento total por el teatro. Con 14 o 15 años viajar, ver otras obras, compartir con otras personas, conversar sobre lo que te gusta creo que te hace querer aún más lo que estás haciendo. Una vez que te pica ese bichito no te lo sacás más. Una vez que terminé la secundaria se acabó también mi vínculo con Kümmel porque decidí irme a estudiar a Mendoza la Licenciatura en Arte Dramático.

Mirá la entrevista completa a Celeste Castro en Media Hora Entre Preguntas