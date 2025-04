San Juan recibirá a la bailaora Cecilia Maldonado en el marco de un evento con perfume a flamenco

“Tengo la suerte de haber conocido San Juan, fui hace muchos años, en el 2006. Fui a bailar en la gira que acompañaba a Carmen Flores”, recuerda la artista que hace casi una década que no pisa la provincia. Cecilia comenzó con el flamenco desde muy chica, a los 5 años, cuando acudía a una academia de su querido Laprida, una localidad de Provincia de Buenos Aires. Allí aprendió clásico y flamenco, pero fue este último el que despertó una llama dentro de su alma, y como es el fuego del español, no hubo nada ni nadie que lo pudiera apagar.

SaveClip.App_72270703_1660159380785879_307004660628154361_n.jpg

La artista recuerda que para ella nunca fue un hobbie, ya que siempre lo tomó con seriedad, respeto y amor. “Mi mundo giraba en torno a eso, siempre tuve súper claro que no quería otra cosa. Cuando me preguntaban que estudiar elegía esto. En ningún momento tuve dudas de lo que significaba la danza en general y con el flamenco se prendió una chispa que me llevó más para ese lado”, asegura.

Una vez que culminó la secundaria continuó su formación con distintos profesores y maestros, paso por diversas compañías y le dedicó su vida a la danza que no solo le permitía poder vivir de lo que amaba, sino recorrer distintos puntos. De la mano de Carmen Flores recorrió el país, y gracias a un tablao especial pasó varias temporadas en Alemania.

Hoy, con 39 años recién cumplidos y toda una vida junto a la danza, llega a la provincia no solo a compartir sus conocimientos y saberes, sino también a integrar un tablao muy especial.

“Lo que se hace en un tablao, lo que conocemos en la actualidad, es la interpretación de canto, baile y toque de guitarra que se realiza desde una improvisación. No es un espectáculo armado, sino que lo que sucede es más desde la improvisación de cada uno. En ese sentido se forma una comunicación entre cada artista en donde no está pautado previamente qué se va a hacer. Lo lindo de lo que es el tablao es el lenguaje y la comunicación que se produce entre todos”, explico Cecilia.

El tablao tendrá lugar el 11 de abril en el resto bar Tierras Negras. En escena estarán presentes la cantaora española Lydia Sabet, el cantaor tucumano Lisadro Aramayo y la bailaora Cecilia. Habrá además presencia local con las bailaoras Alejandra Minet, María “Cuky” Maestro y el guitarrista Daniel Gómez. Las entradas al show están en $15.000 y pueden conseguirse al 2645407872. Finalizado el tablao, se abre lugar a la Juerga Flamenca, con intervención de DJ Puerca y baile libre con artistas y público general.

La visita de Cecilia tendrá su broche de oro el sábado 12 de abril, con una máster class. Al respecto, Cecilia comentó que si bien se ha orientado a quienes cuenten con formación en nivel intermedio o avanzado, se abre la invitación a público en general que quiera asistir y conocer de primera mano el flamenco y sus bondades. Sobre ello, señaló: “Estaré feliz a recibir a toda la gente de san juan y de alrededores. Quien se quiera sumar, aunque considere que no sea de ese nivel, se reorganizará para que pueda participar. La idea es compartir un momento de aprendizaje, de flamenco, y poder compartir todo esto, ya que no en tantas oportunidades tengo el placer de viajar”.

La máster class se realizará en el Instituto de Danzas Cadiz, de 10 a 11:30 y tendrá un costo de $15.000. La inscripción puede hacerse al 2645407872.

image.png

“Sé que tienen una movida interesante y grande. Se celebra mucho siendo que no es culturalmente propio. Cuesta un poco más captar al público, ya que no es lo primero que se busca. Es doble el mérito y el trabajo las personas que se dedican a sostener y alimentar esto”, reflexionó Cecilia, quien estará unos días por la provincia compartiendo lo que será la segunda edición de la Feria Flamenca.