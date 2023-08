Radiografía del arbolado del Gran San Juan: en qué departamentos está mejor y en cuáles, peor

arboles 5.jfif

A través de ese trabajo de campo, los especialistas determinaron que hay en total 200.841 árboles en los 5 departamentos del Gran San Juan. De ellos, el 35,57% (71.434 árboles) corresponde al departamento Capital, el 12,92% (25.944) a Chimbas, el 17% (34.149 árboles) a Rawson, el 21,89% (43.968 árboles) a Rivadavia y el 12,62% (25.346 árboles) al departamento Santa Lucía. Sin embargo, alrededor de un cuarto de arboleda está en malas condiciones y debería ser erradicada, aseguró el titular de la Dirección, Osvaldo Olmo.

El detalle sobre el estado sanitario marca que, del total de árboles, el 2,15% se encuentra en estado crítico, el 6,57% de los árboles están enfermos, el 1,70% corresponde a árboles muertos y el 70,46% corresponde a ejemplares sanos. “En esta categoría se registraron 33.954 espacios en blanco, que equivalen al 19,12%. Se asume que la falta de registros se debe a la falta de llenado del campo correspondiente por parte del censista”, aclara el informe.

En tanto que, teniendo en cuenta la división por departamento, Santa Lucía es el que tiene la mayor cantidad de árboles sanos en el Gran San Juan, alcanzando el 89,61% de las especies. Lo secunda Chimbas, con el 89,33% de los árboles sanos y en tercer lugar queda Rivadavia, con el 85,53% de su arboleda en buen estado. En los últimos lugares queda, Capital, con el 74,4% de árboles en buen estado y Rawson, del que aún resta recopilar información.

En cuanto a las especies, la más frecuente en los cinco departamentos es la Mora (Morus alba), que llega al 60% del arbolado total.

En la búsqueda de la arboleda segura

El informe marca además que, una “una intervención prioritaria, por razones de seguridad, es la eliminación de ramas secas y quebradas”. Al tiempo que indica que, el total de árboles que presentan ramas quebradas en la copa, para los cinco departamentos, es de 16.263 ejemplares. De ese total el 62,69% corresponde a la ciudad Capital, el 8,63% al departamento Chimbas, el 0,27 a Rawson, el 19,42% a Rivadavia y el 8,98% a Santa Lucía.

Mientras que, el total árboles que presentan ramas secas es 54.151. Y el total de árboles que presentan ramas por debajo de los 2 metros de altura es de 57.691 ejemplares.

Los motivos del mal estado

“La célula vegetal tiene la característica de no renovarse así nomás. Una rama que se seca no vuelve a recuperarse, crecerá otra rama, pero esa rama se secó. Pasa lo mismo en todo el árbol. Cuando vos tenés un árbol que se secó en un 60%, un 60%, un 75%, es un árbol que está decrépito, entonces, no queda más que erradicarlo”, explicó Olmo sobre los árboles que se consideran en riesgo de caer.

En ese contexto, afirmó que, “en la mayoría de los departamentos es el municipio el que actúa específicamente en árboles que están en ese estado. Y el principal problema ahora es la sequía que se está registrando la región. La mayoría de estos árboles son exóticos, es decir, no son autóctonos de San Juan, entonces necesitan mayor cantidad de agua”.

Y para finalizar afirmó: “Otro problema tiene que ver con el mal estado de las acequias, que se van tapando con tierra y hacen que las raíces del árbol comiencen a subir y no puedan conseguir el agua que necesitan. Creo que lo más importante es comenzar a cambiar las especies que se plantan en la provincia, volviendo a las autóctonas, es va a ser la mejor forma de lograr un arbolado público más sano y que no genere peligros”.