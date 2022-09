Quién es el sobreviviente sanjuanino y el llamativo posteo que hizo horas antes del choque

Se trata de Nahuel Zeballos , el joven que conducía la camioneta Toyota Hilux que protagonizó el incidente con consecuencias mortales y quien estaba acompañado por una de las víctimas, Emanuel Pérez . Los chicos eran amigos y se dirigían por la ruta con dirección al Sur, cuando chocaron con el Volkswagen Up que se desplazaba por Calle 11.

Tanto el sanjuanino que sobrevivió y se encuentra estable y lúcido, sin presentar riesgo de vida, como el joven que falleció en la tragedia eran conocidos en el ámbito de fanáticos del rock y de una de las bandas más convocantes, La Renga.

Lo curioso fue que horas antes del trágico siniestro vial, en sus redes sociales, Zeballos realizó una llamativa publicación en la que se mostraba indignado por la mala conducción de algunos automovilistas.

"Los pelotudos que no usan guiñes ni balizas no les da por los huevos cuando se cruzan con otro pelotudo que no usa guiños ni balizas", manifestó.

posteo.jpg

En las redes, sus amigos y conocidos le desearon una pronta recuperación, mientras que se lamentaron por el fallecimiento de su otro amigo, Emanuel Pérez.

Las otras dos personas que perdieron la vida fueron dos ancianos de La Pampa, identificados como Juan de Dios Díaz de 82, Nora Teresa Monjes de 70 años. Los otros sobrevivientes, Javier Ollarce y Roxana Gomez, también están hospitalizados y fuera de peligro.