Proyecto Hoyt: el profe sanjuanino que le cumple sueños a personas con discapacidad

Juan Carlos Manzano es un sanjuanino de 41 años, instructor de spinning y running, que encabeza el “Proyecto Hoyt” , el cual busca hacer que las personas con diferentes discapacidades y que no puedan correr por su propia cuenta, logren tal objetivo. Para poder participar de maratones es fundamental el entrenamiento que ambas partes llevan, él y su “soñador”, y la silla de ruedas adaptada.

San Juan. Plena cuarentena, su gimnasio ubicado sobre calle España 267 (S) en Rawson estaba cerrado. Fue ese momento cuando Juan Carlos tuvo mucho tiempo para pensar y se le ocurrió llevar adelante el ambicioso proyecto y por demás solidario, inspirado en su ídolo Dick Hoyt, quien durante muchos años corrió con su hijo mediante el atletismo asistido, usando una silla de ruedas que está preparada para la participación en maratones. “Se convirtió en mi ídolo deportivo y esto es una especie de homenaje”, dice Manzano a Tiempo de San Juan.

Uno de los primeros problemas apareció cuando Juan Carlos se puso en campaña para conseguir la silla de ruedas para competir con sus soñadores. “No es algo que se consiga con facilidad, tardamos más de un año. La fabricaron unos chicos en Santa Lucía, que se dedican a hacer sillas Hambay pero esta no la habían hecho nunca, fue complicado pero accedieron y por suerte la hicieron”, explicó.

De repente, un fin de semana el proyecto hacía su debut. Potrero de los Funes (San Luis), 6 de noviembre y Juan Carlos arrancaba su sueño con el sanjuanino Emiliano Lara, de 18 años: “fue el primer soñador que tuve, por medio de su profesor de gimnasia yo me contacté con los padres de él y competimos”, recuerda, y consiguió un 5º puesto. Las imágenes que retrataron ese momento muestra la felicidad del pequeño ganador y su entrenador.

Manzano viajó rápidamente y el 7 de noviembre hacía su debut en San Juan otra sanjuanina que tiene una tremenda historia de vida y gran luchadora; María Elena Porras, de 61 años. Según explicó “fue para la Maratón de San Juan, ella entró 2º en la General de Damas pero como la organización no reconoce a las personas con discapacidad como personas solamente le dieron el premio como persona discapacitada, pero técnicamente le tendrían que haber dado un premio porque ella fue la segunda dama que cruzó la meta”.

Al momento de las competencias una realidad aparece y se pone en debate un nuevo camino. Para que Juan Carlos participe con sus soñadores no existe la categoría “personas con discapacidad”, por lo que debe acoplarse a las actuales e “inscribirse por edad”. Eso pasó con Emiliano en Potrero de los Funes, que se sumó a la maratón en la categoría de Chicos de 0 a 19 años.

Si bien este es un proyecto personal de Juan Carlos, cuenta con el apoyo de sus seres más cercanos. “Yo entreno con un grupo de running todos los días y desde el principio colaboraron con la logística, por ejemplo, así que a las carreras vamos todo un equipo; pero el proyecto es mío porque soy yo quien empuja la silla”, reflexiona.

“Me da muchísimas satisfacciones. Hace muchos años dicto clases, pero no estudié para esto, y crear un vínculo con personas con discapacidad es muy emocionante y complejo”.

Proyecto "Dick Hoyt": de qué se trata y cuándo nació

Hasta la actualidad, Juan Carlos ha participado en 9 competencias, con 6 personas distintas. La última fue con la pequeña hija de una alumna de su gimnasio, por primera vez, en las “Carreras Capitalinas” que se llevaron adelante el 7 de mayo y que tuvo como punto de llegada el Parque de Mayo.

“La idea es cumplirle el sueño durante muchos años a la gente”

MARÍA ELENA, UNA SOÑADORA DEL “PROYECTO HOYT”

Tiene 61 años, y si ella no lo dice, no lo aparenta. Desde muy pequeña su vida se vio atravesada por la discapacidad y gracias a un increíble esfuerzo por querer dejar la silla de ruedas y participar en carreras, encontró en Juan Carlos el estímulo para darle un propósito a su vida. Entre risas cuenta que “es la señora podio” y es que mientras la entrevistamos luce con orgullo todas sus medallas y hasta una copa que alzó en una competencia.

Hija y madre dedicada a su familia. En el último tiempo pasó situaciones muy complicadas como la pérdida de su padre, a quien cuidó hasta el final en la Clínica Santa Clara. Sus ojos se iluminan cuando cuenta lo mal que estaba anímicamente hasta que descubrió por medio de un artículo periodístico el “Proyecto Hoyt” y así a Juan Carlos.

Su vida dio un giro rotundo y pudo cumplir lo que tanto anhelaba; correr. Un 7 de noviembre de 2021, un 23 de diciembre en Angaco donde salió 1º, también en Mendoza y repitió podio. Con el deportista creó un vínculo de gran amistad, apoyo, y sobre todo María Elena está más animada que nunca en sus días. Medalla dorada, de plata, copa, remeras, imágenes que le quedan en la mente y las lágrimas que derramó en su primera carrera.

María Elena, una de las "soñadoras", integrante del Team Hoyt

La vida de María Elena estuvo marcada por la discapacidad y relata a Tiempo de San Juan todo lo que tuvo que transitar para que actualmente pueda caminar ayudada con una muleta, dejando atrás la silla de ruedas. “Me dio parálisis cuando fui muy chiquita, en la parte derecha; a los 20 años tuve un accidente y me quebré el fémur; a los 36 me volví a quebrar la rodilla en 10 partes, y el médico me dijo que nunca más iba a caminar. Para una persona en silla de ruedas es muy difícil la vida y más cuando sos mamá”, reflexionó.

Lejos de quedarse de brazos cruzados ella encontró la forma de poder caminar y empezó a hacer gimnasia en su casa, con una cámara de bicicleta. “Un día me quise parar, no sentía las piernas, iba anotando en el calendario los días en que hacía gimnasia; y cuando cumplí los 30 días de que quería estar parada apoyé mis pies sobre la tierra”, cuenta emocionada.

La ayuda que Juan Carlos le brindó desde que la conoció hizo que María Elena dejara atrás pensar que no tenía un propósito en la vida, que sus sueños no podían cumplirse, o que su discapacidad física era un impedimento.

“Él tiene mucha paciencia con las personas con discapacidad. Dice que no entrenó para esto, pero yo veo que él está capacitado porque a mí me ha ayudado un montón, es un genio. Hemos hecho un equipo, estamos siempre comunicativos; y él tiene una pasión por el deporte que la contagia a los demás”, relata.

En el camino por llevar adelante su sueño, contra todo pronóstico, María Elena tuvo que soportar que gente que la conocía la criticara por participar en las competencias, “a su edad, sufriendo una discapacidad”, comenta. Pero también hay quienes “me felicitan y me dicen que siga para adelante, que es muy bueno lo que hago”.

María Elena participa de reuniones integradas por personas con discapacidad, a quienes ayuda porque incluso “hay quienes no saben leer ni escribir, y no saben si quiera que existe el Centro Cívico por ejemplo, no reciben ninguna ayuda”, explica a este medio. Es por eso que llevó a Juan Carlos para que los conozca y de ahí surgieron nuevos soñadores.

Frente a esta situación Juan Carlos explica que cuando conoce quienes tienen una discapacidad “es como que al principio hay una desconfianza; la gente se muestra con miedo. ¿Podré hacer esto?, ¿la silla me podrá?, ¿me podrá empujar?, es algo que no es común y una vez que empezás a contarle las distintas experiencias empiezan a entusiasmarse”, relata.

MÁS QUE IMPORTANTE

• Para ser un “soñador” con Juan Carlos no importa tu edad ni tu género. “Lo único que se necesita son ganas”.

• TODO ES A PULMÓN: “con la ayuda de mis alumnos pagamos la silla (para competir); salimos a buscar ayuda y no se consiguió nada. Empezamos a hacer diferentes cosas como rifas y así pudimos pagarla. La ayuda que recibo es de alumnos, amigos y familiares”, explica Manzano.

PRÓXIMOS OBJETIVOS CON DOS SOÑADORES

• 21 de Agosto - 2022: CARRERA DE 42 KM. QUE UNE CHACO CON CORRENTES, CON Cristian Mariano Deppeler, un hombre de 43 años cuya historia se hizo conocida desde la Villa Ángela (Chaco), de donde es oriundo, a todo el país. “Es la primera vez que voy a correr esa distancia con la silla así que nada, es todo un desafío; en una provincia y un clima que no conozco”, explicó Manzano orgulloso por esta competencia que tendrá con el joven protagonista que “le enseñó cosas que no le enseñaron en toda la vida”.

"El Vegetal" - La historia de Cristian Mariano Deppeler

• 26 de Marzo- 2023: IRON MAN en San Juan con Emiliano Lara. De concretarse, serían los primeros en Sudamérica en ejecutar una competencia de esta forma.

CÓMO CONTACTARSE Y SER PARTE DE PROYECTO HOYT

*CELULAR: 264- 5029235

*FACEBOOK: Juan Carlos (Proyecto Hoyt) // CLIC AQUÍ PARA INGRESAR

* INSTAGRAM: @proyectohoyt // CLIC AQUÍ PARA INGRESAR