Por las vacaciones, los sanjuaninos se están vacunando más contra el Covid

vacunas.jpg

Pese a ello, aún continúan los grandes ausentes. “Un esquema básico son dos dosis, pero muchos se quedaron ahí, sobre todo la franja en donde vemos más contagios, que son 18 a 45 años”, dijo Jofré. Semanas atrás el jefe del Programa Provincial de Inmunizaciones, Fabio Muñoz, había señalado a Tiempo de San Juan que quienes estaban actualizando la vacunación eran los mayores de 50, pero las personas más jóvenes no estaban acudiendo a aplicarse las dosis.

“Se mantiene el incremento de demanda en mayores de 50 años, que son los que más concurren. Las personas con comorbilidades están asistiendo, pero no en el porcentaje que tendrían que asistir”, dijo Muñoz.

martina coria.jpg

“Con el esquema completo, el virus, las variantes de Ómicron, tienen una barrera donde se impide la internación y el fallecimiento. Si se contagia, es leve, con menos posibilidades de contagiar quien está al lado. Al tener la barrera, no se da posibilidad al virus de seguir mutando, por eso es tan importante la vacunación, no solo para protegerse, a quien este al lado y para que el virus no siga mutando”, señaló la doctora Jofré.