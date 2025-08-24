"Personas virus": el daño emocional que nace del vínculo tóxico

En una época donde cuidarse a uno mismo, y todo lo relacionado con la salud mental encabezan las búsquedas más relevantes en Google, es muy importante hablar de esas personas que nos enferman, cuya manera de comportarse y de interactuar con su entorno es muy similar a los virus tradicionales que conocemos y que nos enferman.

Para los profesionales que trabajan día a día en sus consultorios con pacientes, o clientes, en los casos del coaching, que se sienten afectados e infectados por “personas virus”, es fundamental poder analizar el alcance de la toxicidad que generan, ya que muchos de ellos provocan enfermedades, crean secuelas (algunas de ellas irreversibles) y el algunas ocasiones pueden llegar a matar a personas que eran sanas.

Cómo irrumpen en nuestras vidas

Al principio, las “personas virus” suelen ser amables, algunas veces seductoras, otras veces se muestran frágiles, víctimas de la vida que han tenido, se venden o se muestran como merecedoras de compasión, mutando de distintas formas, pero con un solo objetivo, activar nuestro instinto empático, con la única finalidad de manipularnos , haciéndonos bajar “nuestras defensas” para adentrase en nuestro interior.

En el entorno laboral, se disfrazan de “informadores, o protectores”, en la amistad o la pareja se instalan con sutileza, aceptando tus gustos y tus virtudes, y luego empiezan a reinar con negatividad soterrada hasta hacerte sentir que lo que te hacia feliz hoy ni lo recuerdas.

Secuelas que duelen, pero no se ven

Estas relaciones donde las personas virus entran son el terreno perfecto para la ansiedad, el desgaste emocional y la baja autoestima. Como hemos podido comprobar muchos psicólogos y expertos en salud mental, coinciden en que estar expuesto a quejas constantes, críticas o indiferencia ofensiva comporta un verdadero agotamiento emocional.

Las redes sociales y TikTok lo reflejan con fuerza: hashtags como #MentalHealth, #SelfCare y #TherapyTips acumulan millones de visualizaciones, y es que en las personas” infectadas”, buscan “herramientas o vacunas” para sanar, escapar del círculo tóxico y reconquistar su bienestar emocional.

Personas virus en las relaciones sentimentales: la zona más peligrosa

Cuando estas personas se cuelan en una relación de pareja, el daño puede ser devastador:

Manipulación encubierta: frases como “Qué sensible eres”, “Pero no te ofendas, solo bromeaba” o “Ya vamos viendo” son banderas rojas que suelen usarse para controlar o invalidar emociones ajenas.

son banderas rojas que suelen usarse para controlar o invalidar emociones ajenas. Banksying: una tendencia tóxica que describe cómo una relación se desgasta lenta, premeditadamente y sin confrontación explícita. La pareja no se da cuenta del deterioro hasta que ya es demasiado tarde.

Ghosting: desaparecer sin explicación ni comunicación, impulsado por la falta de responsabilidad afectiva, y que puede causar dolor profundo e incluso traumas emocionales.

Violencia psicológica en la pareja: humillaciones, generación de miedos, control, chantaje emocional o aislamiento social aparecen poco a poco y destruyen la autoestima y el bienestar de quien la sufre.

El desgaste que puede llevar a enfermadas crónicas o muerte

Las personas virus como estamos viendo entran de a poco en nuestras vidas, y van destruyendo nuestro “sistema inmunológico emocional” y físico, provocándonos enfermedades mentales y físicas, ya que nuestro organismo comienza a somatizar lo que no puede procesar, llegando a diagnosticarse enfermedades autoinmunes como cáncer, diabetes, fibromialgia, o depresiones, trastornos de ansiedad, miedos etc., en personas que eran sanas hasta antes de tener contacto con lo que les hace mal.

En algunos casos de suicidio se ha podido comprobar como las personas inmersas en relaciones con personas virus han visto como única salida el suicidio, para dejar de padecer el hostigamiento a la que eran sometidas y el dolor que padecían internamente.

Vínculos traumáticos: cuando el apego duele

Es muy importante saber que todo este ciclo tóxico puede cristalizar como un vínculo traumático donde aparecen pautas como patrones cíclicos de abuso intercalados con aparente cariño crean una atadura emocional intensa que resulta casi imposible de romper.

Claves para cuidarse y construir relaciones sanas:

Reconocer y nombrar el problema: identificar patrones como banksying, ghosting o manipulación indirecta.

Establecer límites claros y aprender a decir “esto no está bien para mí”.

Tomar distancia emocional y presencial, incluso si duele, es un acto de amor propio.

Buscar apoyo profesional o comunitario (terapia, consejo, espacios de contención).

Rodearse de personas vitamina: aquellas que aportan, inspiran y elevan, no las que drenan.

Debes tener muy claro que las “personas virus” infectan lentamente con manipulación sutil; términos como ghosting, banksying o violencia psicológica ya están en el vocabulario común porque representan realidades dolorosas.

Protegernos no es egoísmo, es imperativo de salud mental, para no quedar atrapados en vínculos que destruyen la confianza y el bienestar.

En un contexto donde el autocuidado, la resiliencia y la inteligencia emocional son tendencia real y necesaria, es momento de aprender a reconocer, protegernos y sanar.

Desde Europa Coaching animamos a todas las personas que se sientan afectadas por este tipo de personas virus, a buscar ayuda, a salir de esa situación de dolor crónico que les hace estar paralizadas.

Sean hombres o mujeres, los animamos a pelear y luchar, a no bajar los brazos, a “vacunarse”, porque siempre hay una salida, y una mejor manera de vivir.

Escrito por Carlos Fernández Coach y psicólogo.

Síguenos en las redes sociales, búscanos como Europa Coaching.