Para mejorar la dieta: mitos y verdades en la nutrición de los sanjuaninos

Y agregó que, “si bien la mayoría de quienes se acercan a consultar llegan con bastante conocimiento, siguen existiendo ciertos mitos en torno a la buena alimentación en la provincia”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvz3ZVMOukr%2F%3Figshid%3DMzRlODBiNWFlZA%3D%3D&access_token=EAAGZAH4sEtVABO94WWyutySpxzl4JJoZA5bJeBK9Pti79DOIrE3lZCcQEJKV5sOyFllYFP8cpZBo3a8uapBYQHSjUQQEu2EoRwiXgsNTNIX99ZCPdUpz8NwYMYg6OGgDgdP1WbbtPNki7cwTgZATGrSxcvuHUdOpUX1SoEIAEHVtwLH5xZBoAHRDHVzARNgtWBhMwHqwksLf04lH0LM View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

A continuación, los mitos y las verdades enumerados por Ana:

- Si como harinas no voy a bajar de peso. “Esto es lo mismo que pensar que, si como sólo frutas y verduras estoy comiendo saludable. La buena nutrición siempre es un sano equilibrio, es decir, comer de todo. La clave en el caso de las harinas es no incluir un solo tipo de harina. Hoy en día conseguimos gran variedad de harinas en las dietéticas e incluso en el supermercado. Si cocinamos incorporando distintos tipos vamos a aportar mayor cantidad de nutrientes al cuerpo y, a la vez, vamos a comer lo que tenemos ganas. Por ejemplo, podemos hacer un budín con harina integral”, explicó la especialista.

nutricion 3.jpg

- Por ir a un cumpleaños y comer distinto siento que hice todo mal. En este sentido, Ana aclara: “No es por ahí. El camino de la alimentación saludable involucra estos eventos sociales. Involucra, no sólo el bienestar físico, sino también el bienestar mental. Si yo no como convencido y tranquilo, eso no es saludable. Si como una manzana pensando que estoy comiendo de más, aunque sea una fruta, no va a ser buena para nuestra salud”.

- La leche de vaca es menos sana que otro tipo de leches. En cuanto a esta afirmación, la nutricionista afirma que, “es muy importante diferenciar la leche, que es la secreción de un mamífero, de las bebidas vegetales. Esta confusión se da porque las bebidas vegetales se consumen hoy en día en lugar de los lácteos y, en realidad, no son un reemplazo. A nivel nutricional no se podrían comparar. Las bebidas vegetales son otra alternativa que se debe sumar porque aportan otro tipo de nutrientes, como grasas. En cambio, los lácteos son ricos en proteínas. Pero tampoco es cierto que, quien no toma leche va a tener problemas de huesos, porque sí se puede suplir con muchos otros alimentos que aportan sus nutrientes”.

- Ser vegetariano es la opción más saludable. “El tema de alimentación basada en plantas, donde se prioriza el alimento de origen vegetal por sobre el animal, está muy en auge en San Juan. Y se trata de una alimentación que es válida, pero siempre y cuando tengan un seguimiento nutricional. No es solamente como frutas y verduras, sino saber qué hay que consumir para incorporar todo tipo de nutrientes, más allá de que sean vegetales o animales. Para un vegetariano es totalmente posible consumir hierro y calcio, pero se debe conocer los alimentos para lograrlo. Es decir, el hecho de excluir la carne por sí sólo no va a hacer que la alimentación sea necesariamente más sana”, detalló la especialista.

nutricion 1.jpg

- Se debe comer al menos un huevo al día. En este caso, Ana comenta que, “lo del huevo es un tema particular. Antes se decía que había que cuidar su consumo porque aumentaba el colesterol y ahora se habla de consumir uno por día. Es lo bueno de la ciencia y la actualización de saberes, que permite mejorar conceptos. En realidad, la calidad nutricional que tiene es indiscutible. Tiene proteínas y grasas que son muy importantes para el organismo. En cuanto a qué cantidad comer por día, es muy distinto para cada persona. Depende de qué tantas otras proteínas se consume a través de otros alimentos. Sin embargo, seguramente no hay problemas en consumir uno por día”.

- Las gaseosas sin azúcar, no son malas para la salud. “Gaseosas, no”, dijo tajante la nutricionista. Para agregar: "Nos hemos enfocado todo el tiempo en que la gente cuente calorías y no calidad. Hoy, a través de la ciencia sabemos que es más importante la calidad que la cantidad de calorías que tiene un alimento. Una palta o un fruto seco tienen muchas calorías, pero son alimentos súper ricos. Las gaseosas son productos súper procesados, con aditivos que alteran nuestra salud, sobre todo a través de la microbiota intestinal, lo que altera nuestro microrganismos, las hormonas, las defensas. Por eso, por más que no tengan azúcar, lo mejor es no consumir gaseosas”.

-Es muy bueno o muy malo, tomar agua mientras comemos. En este aspecto, Ana afirma que, “esto es más que nada a gusto de cada uno. En el común del adulto sano, el ingerir o no agua mientras se come no influye. Sí hay que tener en cuenta que lo ideal es tomar agua a lo largo de todo el día y no concentrada en un momento dado”.